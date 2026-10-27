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Konya Karapınar'da mısır tarlasında 8 metrelik obruk! Biçerdöver operatörleri son anda fark etti

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Konya Karapınar'da mısır tarlasında 8 metrelik obruk! Biçerdöver operatörleri son anda fark etti Haber Videosunu İzle
Konya Karapınar'da mısır tarlasında 8 metrelik obruk! Biçerdöver operatörleri son anda fark etti
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir mısır tarlasında yaklaşık 1 ay önce oluştuğu tahmin edilen yeni obruk, mısırların boyu nedeniyle ancak hasat sırasında fark edildi. Biçerdöver operatörlerinin son anda gördüğü obruğun çapı yaklaşık 10, derinliği 8 metre. Çevrede güvenlik önlemi alınırken o bölümdeki mısırlar biçilmeden bırakıldı.

  • Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Kamışağlı mevkiindeki mısır tarlasında yaklaşık 10 metre çapında ve 8 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.
  • Obruk, mısırların uzun olması nedeniyle fark edilmedi; hasat yapan biçerdöver operatörleri çukuru son anda görerek olası bir kazayı önledi.
  • Obruğun bulunduğu kısımdaki mısırlar güvenlik önlemi amacıyla biçilmeden bırakıldı ve aynı tarlanın iki tarla gerisinde bir obruk daha bulunuyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde mısır tarlasında yaklaşık 1 ay önce oluştuğu tahmin edilen yeni bir obruk bulundu. Tarlada hasat yapan biçerdöver operatörleri, 8 metre derinliğindeki obruğu fark ederek muhtemel bir faciayı engelledi.

MISIRLARIN ARASINDA GÖRÜNMÜYORDU

Karapınar, coğrafi yapısı ve yeraltı sularının çekilmesi nedeniyle uzun yıllardır obruk tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Son olarak ilçeye bağlı Kamışağlı mevkiinde yeni bir obruk oluştu. Bir mısır tarlasında yaklaşık bir ay önce oluştuğu tahmin edilen obruk, mısırların boyunun uzun olması sebebiyle ilk etapta fark edilemedi. Ancak hasat için tarlaya giren biçerdöver operatörleri, tarlada ilerlerken aniden karşılarına çıkan büyük çukuru son anda fark etti.

BİR BİÇERDÖVERİ YUTABİLECEK BÜYÜKLÜKTE

Yapılan ilk incelemelere göre obruğun çapının yaklaşık 10 metre, derinliğinin ise 8 metre olduğu belirlendi. Obruğun bir biçerdöveri yutabilecek büyüklükte olması, atlatılan tehlikenin boyutunu da ortaya koydu. Operatörlerin durumu tarla sahibine bildirmesiyle birlikte çevrede güvenlik önlemleri alındı ve obruğun bulunduğu kısımdaki mısırlar tedbir amacıyla biçilmeden bırakıldı.

İKİ TARLA ÖTEDE BİR OBRUK DAHA VAR

Çiftçi Ziya Utku Kurtuluş, "Obruklar oluşuyor. Bulunduğumuz tarlanın iki tarla arkasında da bir obruğumuz mevcut. Halkımız alıştı, biz de alıştık. İlla ki tehlike arz ediyor bu durum. Tedbirimizi alıyoruz. Bu şekilde çiftçiliğimizi sürdürüyoruz. Çiftçi üretmeye devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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