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Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü

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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi. 51 metre derinlikte bulunan kargo gemisinin 6 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nde batan 69 metrelik Batuhan A. gemisinin 6 kişilik mürettebatı için yapılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kargo gemisinin battığı yer sonar cihazlarıyla tespit edildi. 51 metre derinlikte bulunan kargo gemisinin ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü

KARGO GEMİSİ, MARMARA ADASI'NDA GEMLİK'E YÜK TAŞIRKEN BATTI

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32'de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisi battı. Gemideki 6 kişilik mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı.

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü

Olay sonrası bölgeye sahil güvenlik botları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken helikopterlerin ise hava muhalefeti sebebiyle kalkış yapamadığı öğrenildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gemiden acil durum sinyali alındığını belirterek, "Su alarak batan gemide Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen 6 kişilik mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor. Mudanya ilçesinde kriz merkezi oluşturuldu." dedi.

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü

GEMİNİN BATTIĞI YER SONAR CİHAZIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kargo gemisinin battığı yer tespit edildi. Batan geminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 51 metre derinliğindeki denizin tabanında batan gemiye ait olduğu belirlenen gemi enkazı sonar cihazı ile görüntülendi.

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Kayıp mürettabat için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca İstanbul'dan gelen Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun ve Kocaeli'nden gelen mayın arama gemisi de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da olayın ilk anından itibaren Mudanya'daki kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor.

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü

GEMİ MÜRETTEBATININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Batan gemideki mürettebatın isimleri de belli oldu. Gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü

BAKAN YERLİKAYA: 2 ADET RÖMORKÖR BÖLGEDE GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir.

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü

"SAHİL GÜVENLİK HELİKOPTERİ HAZIR OLARAK BEKLEMEKTEDİR"

Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (11)

Mark Kolçak:

Acaba geminin işçileri neden.. fosforlu renkde.. ortası simit gibi boş olan büyük balonlar ile suya atlamamışlar ? Neden kendilerini kurtarmaya çalışmamışlar ? Fosforlu renk o tür balonlar hemen tespit edilemezmiydi suyun üzerinde ? Yeterli zaman mı yokmuş ?

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Arman Usa:

mal kolcak cok film izleme, gerceklerle filmdekileri karistiriyorsun

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Tutankamon Hoca:

Ya sabotaj yapılslysa ya işnce hesaplar varsa kurtarılırsa ortaya cıkar diye kurtarılmamaları sağlandıysa.

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Mark Kolçak:

Sayın "Arman Usa".. sen büyük bir gemide olsaydın ve gemi aniden batmaya başlasaydı.. mutlaka 1 dakikata tutmazmıydı batması ? O 1 dakika içinde simit gibi ortası boş olan bir balonu duvardan kopartıp.. suya atlayamazmıydın hemen anında ?

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Arman Usa:

ben gemiciyim mal kolcak bos atma diyorum sana

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Mark Kolçak:

"dakika" yerine yanlışlık ile "dakikata" yazmışım. yazı hatasıdır. hatamı kabul ediyorum.

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Mark Kolçak:

Sayın "Arman Usa" .. öyle büyük bir gemi anındamı batıyor ? Suyu kendisine çektiği için kimse zıplayıp kaçamıyormu gemiden ?

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Arman Usa:

pasakapi limaninda 6 ay gemici kursuda aldim, gemici olanlar bilir

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HAKAN COŞKUN:

mark kolçak bi sevdir git sütünü iç yat uyu ya

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hepdoğruyusöyleyenbiri:

ALLAH RAHMET EYLESİN. ZOR DURUM.

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