Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde Hankendi'deki Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Azerbaycan halkının ve Silahlı Kuvvetlerinin Zafer Günü'nü kutlayan Aliyev, 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'ndan Ermenistan ile yaşanan çatışmalara, bölgedeki yeniden imar çalışmalarından ülkesinin geleceğine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"AZERBAYCAN'A ZARAR VERMEYİ KİMSE DÜŞÜNMEMELİ"

Konuşmasında Azerbaycan'ın bağımsızlığına ve savunma gücüne vurgu yapan Aliyev, ülkesinin gelecekte benzer tehditlerle karşılaşmaması gerektiğini belirtti. Azerbaycan halkının savaş sırasında büyük fedakarlıklar gösterdiğini söyleyen Aliyev, bundan sonraki süreçte ülkenin daha da güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Aliyev, "Öyle güçlü olmalıyız ki bundan sonra hiç kimse Azerbaycan'a zarar vermeyi düşünmesin" sözleriyle dikkat çekti. Azerbaycan'ın siyasi, ekonomik ve askeri açıdan bağımsız bir devlet olduğunu belirten Aliyev, ülkesinin kendi politikalarını belirleme gücüne sahip olduğunu vurguladı.

ERMENİSTAN'A SERT SÖZLER

İkinci Karabağ Savaşı'na değinen Aliyev, Azerbaycan ordusunun 44 günlük savaşta 300'den fazla yerleşim yerini geri aldığını hatırlattı. Şuşa'nın 8 Kasım 2020'de kontrol altına alınmasının savaşın sonucunu belirlediğini söyleyen Aliyev, Ermenistan'ın ardından 9-10 Kasım gecesi ateşkes anlaşmasını imzaladığını ifade etti.

Aliyev, 20 Eylül 2023'te Karabağ'da gerçekleştirilen askeri operasyonu da hatırlatarak Ermenistan'ın bir kez daha teslim olmak zorunda kaldığını savundu. Savaş döneminde Azerbaycan'a yönelik tehditlere karşı geri adım atmadıklarını belirten Aliyev, ülkesinin toprak bütünlüğünü yeniden sağladığını söyledi.

"SAVAŞ SUÇLULARI HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALDI"

Hankendi'de kurulacak Zafer Müzesi hakkında da bilgi veren Aliyev, müzenin eski idari yönetim binasında hizmet vereceğini açıkladı. Söz konusu binanın geçmişte Ermeni yönetimi tarafından kullanıldığını hatırlatan Aliyev, savaş suçlarından hüküm giyen kişilere ilişkin sert ifadeler kullandı.

Aliyev, "Savaş suçluları hak ettikleri cezayı aldı" diyerek Azerbaycan'ın savaş sonrasında izlediği politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KARABAĞ'A 97 BİN KİŞİ GERİ DÖNDÜ

Aliyev, Karabağ'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına da değindi. Bölgedeki şehirlerin ve köylerin yeniden kurulduğunu belirten Aliyev, eski yerleşim alanlarına dönüşlerin sürdüğünü ifade etti. Aliyev'in verdiği bilgiye göre, Azerbaycan'ın kontrolünü yeniden sağladığı bölgelerde 97 bin kişi yaşıyor, eğitim görüyor veya çalışıyor.

Hankendi'de yeni bir Zafer Müzesi'nin açılması için hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Aliyev, Karabağ'ın yeniden imarını ülkesinin öncelikli hedeflerinden biri olarak gösterdi.

ERDOĞAN İLE ALİYEV BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere bugün İstanbul'dan Karabağ'a hareket etti. Erdoğan'ın ziyaret kapsamında İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirmesi ve iki liderin Zafer Günü geçit törenine birlikte katılması planlanıyor.

Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com