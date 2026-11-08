Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
29 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Amedspor maçının ardından GSStore tarafından yayımlanan forma tanıtım videosundaki sarı ambalaj, "sarı torba" göndermesi olarak yorumlanınca tartışma çıktı. Tepkiler üzerine video kaldırılırken GSStore, herhangi bir siyasi mesaj verilmediğini açıkladı. Amedspor Başkanı Nahit Eren özür beklediklerini belirtirken, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın da aralarında bulunduğu 15 baro, görüntüye tepki göstererek sorumlular hakkında hukuki girişimde bulunacaklarını duyurdu.

  • Galatasaray'ın resmi mağazası GSStore, Barış Alper Yılmaz'a özel formanın tanıtım videosunda yer alan altın sarısı ambalaj görüntüsünün 'sarı torba' göndermesi olarak değerlendirilmesi üzerine videoyu kaldırdı.
  • Amedspor Başkanı Nahit Eren, videonun kaldırılmasının yeterli olmadığını, sorumlular hakkında işlem yapılması ve kulübün özür dilemesi gerektiğini belirtti.
  • Diyarbakır, Mardin, Van, Batman ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 15 baro, görüntüyü kınayarak sorumlular hakkında hukuki girişim başlatılacağını duyurdu.

Galatasaray ile Amed spor arasında 7 Kasım Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanan Süper Lig karşılaşmasının ardından saha dışındaki bir gelişme tartışmaların odağına yerleşti. Sarı-kırmızılı kulübün resmi mağazası GSStore, futbolcu Barış Alper Yılmaz'a özel hazırlanan formanın tanıtımı için bir video yayımladı. Ancak videonun başlangıcında kullanılan altın sarısı ambalaj görüntüsü, bazı kesimler tarafından "sarı torba" göndermesi olarak değerlendirildi. Eleştirilerin büyümesi üzerine GSStore videoyu kaldırarak açıklama yaptı.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Galatasaray'ın Amed spor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz için hazırlanan özel forma tanıtımı yayımlandı. Tanıtım videosunda formanın sarı renkli bir ambalaj içerisinde sunulması, geçmişte Amed spor'a yönelik tribünlerde kullanılan "sarı torba" göndermelerini yeniden gündeme getirdi.

"Sarı torba" ifadesi, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda hayatını kaybeden örgüt mensuplarının cenazelerinin taşındığı sarı renkli ceset torbalarıyla ilişkilendiriliyor. Bu imge, geçmişte bazı futbol karşılaşmalarında tehdit ve aşağılama amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle de tartışmalara neden olmuştu.

GSStore'un videosundaki sarı ambalajın bu anlamı taşıdığı yönünde eleştiriler yapılırken, kulüp mağazası görüntünün yalnızca ürünün paketleme tasarımına ait olduğunu belirtti.

GSSTORE VİDEOYU KALDIRDI, AÇIKLAMA YAPTI

Tepkilerin ardından GSStore, tartışmaya neden olan tanıtım videosunu kaldırdı. Galatasaray Mağazacılık AŞ tarafından yayımlanan açıklamada, kullanılan altın renkli pelur kağıdın Barış Alper Yılmaz'a özel hazırlanan formanın ambalajının bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, görselin farklı biçimlerde yorumlanmasından üzüntü duyulduğu ifade edilirken, ambalajın herhangi bir siyasi veya toplumsal mesaj taşımadığı vurgulandı. Böylece GSStore, görüntünün kasıtlı bir gönderme olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

AMEDSPOR BAŞKANI: "PAYLAŞIMI SİLMEK YETMEZ"

Amed spor Başkanı Nahit Eren, videonun kaldırılmasının ardından Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu. Eren, paylaşımın hangi amaçla ve kimlerin sorumluluğunda hazırlandığının açıklanmasını istedi. Sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve kulübün kamuoyundan özür dilemesini talep eden Eren, yalnızca içeriğin kaldırılmasıyla konunun kapanamayacağını savundu.

Eren, olayın sıradan bir forma tanıtımı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek Galatasaray yönetiminden daha kapsamlı bir açıklama beklediklerini ifade etti.

15 BARODAN ORTAK AÇIKLAMA

Tartışmalara ilişkin en dikkat çekici gelişmelerden biri, 8 Kasım Pazar günü 15 baronun ortak açıklama yayımlaması oldu. Diyarbakır, Mardin, Van, Batman ve Şanlıurfa barolarının da aralarında bulunduğu barolar, görüntünün Kürt toplumunun hafızasında acı ve kayıplarla ilişkilendirilen bir sembolü çağrıştırdığını belirterek tepki gösterdi.

Barolar, "sarı torba" imgesinin Kürt toplumunun kolektif hafızasında kayıpları, acıyı ve yas duygusunu temsil ettiğini vurguladı. Bu nedenle söz konusu imgenin yalnızca sportif rekabetin bir parçası olarak değerlendirilemeyeceğini belirten barolar, sporun ayrıştırma ve düşmanlık yerine dostluk ve karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Ortak açıklamada, bir halkın hafızasında yer etmiş acıların alay, aşağılama veya hedef gösterme unsuruna dönüştürülmemesi gerektiğinin altı çizildi. Barolar, toplumsal barışın korunmasında spor kulüplerinin de sorumluluk taşıdığını belirtti.

SORUMLULAR HAKKINDA HUKUKİ GİRİŞİM BAŞLATILACAK

Ortak açıklamada, tartışmalı videonun hazırlanması ve yayımlanmasında sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacağı duyuruldu. Barolar, konunun hem toplumsal etkilerinin hem de hukuki boyutunun değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Açıklamaya Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları imza attı. Henüz tamamlanmış bir yargı süreci veya verilmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

"Sarı torba" tartışması Türk futbolunda ilk kez yaşanmıyor. Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında bazı taraftarların Amedspor tribünlerine doğru sarı torbalar sallaması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 taraftar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlamaları kapsamında işlem başlatmış, şüpheliler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Galatasaray-Amedspor karşılaşmasının ardından yaşanan son tartışmada ise GSStore görüntünün özel forma ambalajından ibaret olduğunu savunurken, Amedspor yönetimi ve 15 baro bu açıklamayı yeterli bulmadı.

★ Okurların en beğendiği yorum
karduks77:Sen sarı torba paylaş bir diğeri sarı mekap ve kırmızı tabut taşısın. Gençlerin kanı üzerinden kimse halkları birbirine düşürmez! Kabul etmiyoruz!!!
Tüm yorumlar (29)
İlgili Haberler
Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor'u 4-3 yendi55Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor'u 4-3 yendi
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladıOsimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdıGalatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
Amedspor'a golü atıp böyle sevindiler! Nedeni bomba16Amedspor'a golü atıp böyle sevindiler! Nedeni bomba
Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntüGalatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (29)

Haber Yorumlarıismail Güngör:

ırkçılık bir hastalıktır.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme9
Haber YorumlarıOkur 6185:

amedsporluların sürekli ırklarını ön pilana çıkarmaları gibimi mesela?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
Haber Yorumlarıkarduks77:★ Okurların en beğendiği

Sen sarı torba paylaş bir diğeri sarı mekap ve kırmızı tabut taşısın. Gençlerin kanı üzerinden kimse halkları birbirine düşürmez! Kabul etmiyoruz!!!

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

AHMET SPOR :)

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıYalçın Çetin:

Bir Kürt kardeşiniz olarak, bu ülkenin namuslu şerefli vatanseverlerini saygıyla selamlıyorum, vatanını en çok seven ona en çok hizmet edendir.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıuocp4444 New:

Yalcin sen adamsin. Yarasi olan gocunur. bebek k.. ni destekleyenlerin ta..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıC. K.:

terörist kanı diyeceksin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıMehmet Semizoğlu:

Bence özür dilenmemeli! Sarı torba terör örgütü ile özdeşleşmiş bir şey, yaraları var ki gocunmuşlar! Kürt toplumunun acısını tazelemişmiş… ulan pkk ile özdeşleşen bir şeyi üzerinize alınıyorsanız sizde ter0ristsiniz demektir bu

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıYasar Ertas:

Olan terek PKK ile özdeşleşen bir simge neden Amedspor olunca paylaşılıyor 9 galibiyet var hepsinde paylasaydi okey sizi gibi faşistler sizi asıl terör sizin gibileridir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıHalis demir:

amed sporun yanındayım kimki istanbul hegomanyasını yıkıp bu haramzadeleri saf dışı bırakırsa her daim yanındayım ırkçılığa hayır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7

Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi

Yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşinin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı

Peker kardeşlerin yaşlarını duyan kulaklarına inanamıyor
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı14

Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Saldırganın yaşı hayrete düşürdü
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı11

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi
Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı
Torununun ölüm haberini alan 87 yaşındaki babaanne de aynı gün hayatını kaybetti! İkisinin de adı Naime

Torununun acı haberini aldı, aynı gün o da hayata veda etti
Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen evinde ölü bulundu
Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı!