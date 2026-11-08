Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı

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Galatasaray ile Amed spor arasında 7 Kasım Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanan Süper Lig karşılaşmasının ardından saha dışındaki bir gelişme tartışmaların odağına yerleşti. Sarı-kırmızılı kulübün resmi mağazası GSStore, futbolcu Barış Alper Yılmaz'a özel hazırlanan formanın tanıtımı için bir video yayımladı. Ancak videonun başlangıcında kullanılan altın sarısı ambalaj görüntüsü, bazı kesimler tarafından "sarı torba" göndermesi olarak değerlendirildi. Eleştirilerin büyümesi üzerine GSStore videoyu kaldırarak açıklama yaptı.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Galatasaray'ın Amed spor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz için hazırlanan özel forma tanıtımı yayımlandı. Tanıtım videosunda formanın sarı renkli bir ambalaj içerisinde sunulması, geçmişte Amed spor'a yönelik tribünlerde kullanılan "sarı torba" göndermelerini yeniden gündeme getirdi.

"Sarı torba" ifadesi, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda hayatını kaybeden örgüt mensuplarının cenazelerinin taşındığı sarı renkli ceset torbalarıyla ilişkilendiriliyor. Bu imge, geçmişte bazı futbol karşılaşmalarında tehdit ve aşağılama amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle de tartışmalara neden olmuştu.

GSStore'un videosundaki sarı ambalajın bu anlamı taşıdığı yönünde eleştiriler yapılırken, kulüp mağazası görüntünün yalnızca ürünün paketleme tasarımına ait olduğunu belirtti.

GSSTORE VİDEOYU KALDIRDI, AÇIKLAMA YAPTI

Tepkilerin ardından GSStore, tartışmaya neden olan tanıtım videosunu kaldırdı. Galatasaray Mağazacılık AŞ tarafından yayımlanan açıklamada, kullanılan altın renkli pelur kağıdın Barış Alper Yılmaz'a özel hazırlanan formanın ambalajının bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, görselin farklı biçimlerde yorumlanmasından üzüntü duyulduğu ifade edilirken, ambalajın herhangi bir siyasi veya toplumsal mesaj taşımadığı vurgulandı. Böylece GSStore, görüntünün kasıtlı bir gönderme olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

AMEDSPOR BAŞKANI: "PAYLAŞIMI SİLMEK YETMEZ"

Amed spor Başkanı Nahit Eren, videonun kaldırılmasının ardından Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu. Eren, paylaşımın hangi amaçla ve kimlerin sorumluluğunda hazırlandığının açıklanmasını istedi. Sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve kulübün kamuoyundan özür dilemesini talep eden Eren, yalnızca içeriğin kaldırılmasıyla konunun kapanamayacağını savundu.

Eren, olayın sıradan bir forma tanıtımı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek Galatasaray yönetiminden daha kapsamlı bir açıklama beklediklerini ifade etti.

15 BARODAN ORTAK AÇIKLAMA

Tartışmalara ilişkin en dikkat çekici gelişmelerden biri, 8 Kasım Pazar günü 15 baronun ortak açıklama yayımlaması oldu. Diyarbakır, Mardin, Van, Batman ve Şanlıurfa barolarının da aralarında bulunduğu barolar, görüntünün Kürt toplumunun hafızasında acı ve kayıplarla ilişkilendirilen bir sembolü çağrıştırdığını belirterek tepki gösterdi.

Barolar, "sarı torba" imgesinin Kürt toplumunun kolektif hafızasında kayıpları, acıyı ve yas duygusunu temsil ettiğini vurguladı. Bu nedenle söz konusu imgenin yalnızca sportif rekabetin bir parçası olarak değerlendirilemeyeceğini belirten barolar, sporun ayrıştırma ve düşmanlık yerine dostluk ve karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Ortak açıklamada, bir halkın hafızasında yer etmiş acıların alay, aşağılama veya hedef gösterme unsuruna dönüştürülmemesi gerektiğinin altı çizildi. Barolar, toplumsal barışın korunmasında spor kulüplerinin de sorumluluk taşıdığını belirtti.

SORUMLULAR HAKKINDA HUKUKİ GİRİŞİM BAŞLATILACAK

Ortak açıklamada, tartışmalı videonun hazırlanması ve yayımlanmasında sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacağı duyuruldu. Barolar, konunun hem toplumsal etkilerinin hem de hukuki boyutunun değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Açıklamaya Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları imza attı. Henüz tamamlanmış bir yargı süreci veya verilmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

"Sarı torba" tartışması Türk futbolunda ilk kez yaşanmıyor. Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında bazı taraftarların Amedspor tribünlerine doğru sarı torbalar sallaması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 taraftar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlamaları kapsamında işlem başlatmış, şüpheliler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Galatasaray-Amedspor karşılaşmasının ardından yaşanan son tartışmada ise GSStore görüntünün özel forma ambalajından ibaret olduğunu savunurken, Amedspor yönetimi ve 15 baro bu açıklamayı yeterli bulmadı.

★ Okurların en beğendiği yorum karduks77: Sen sarı torba paylaş bir diğeri sarı mekap ve kırmızı tabut taşısın. Gençlerin kanı üzerinden kimse halkları birbirine düşürmez! Kabul etmiyoruz!!! Tüm yorumlar (29)

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Kaynak: Haberler.com