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Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü

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Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü Haber Videosunu İzle
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı, sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü. İki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kayak merkezindeki bazı pistlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Karla kaplanan ormanların oluşturduğu kartpostallık manzara dronla görüntülenirken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kars'ta son günlerde etkisini artıran kar yağışı, Sarıkamış ilçesinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. İki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından ilçe merkezi, dağlar ve sarıçam ormanları beyaza büründü. Ağaçların dallarında biriken kar, bölgenin doğal güzelliğini ortaya çıkarırken, kayak merkezi ve çevresindeki ormanlık alanların havadan çekilen görüntüleri dikkat çekti.

SARIÇAM ORMANLARINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Sarıkamış'ta kar yağışıyla birlikte kış mevsiminin etkileri belirginleşti. İlçeyi çevreleyen sarıçam ormanları tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Beyaza bürünen ormanlar ve kayak merkezi dronla görüntülendi.

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI DA ETKİLEDİ

Kar yağışı doğal güzellikleri ortaya çıkarırken bazı bölgelerde ulaşımı da zorlaştırdı. Kars-Digor kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde sürücüler yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, Sarıkamış'ın Karakurt bölgesinde kar küreme çalışması başlattı. İlçede vatandaşlar da araçlarının ve çevrenin üzerinde biriken karları temizledi.

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