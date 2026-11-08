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Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

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Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 16.00'DA

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Çorum FK:  Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.

Fenerbahçe:  Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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