Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 16.00'DA
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.