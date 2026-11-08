Hatay İskenderun'da motosikletle akrobasi yapan sürücüye 271 bin TL ceza kesildi

Hatay İskenderun'da motosikletle akrobasi yapan sürücüye 271 bin TL ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay İskenderun'da plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp havai fişek patlatan sürücüye 271 bin lira ceza kesildi. Görüntüleri sanal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınan sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlatan sürücü M.Y.A.'ya 271 bin lira ceza kesildi.
İlçede seyir halindeki plakasız motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlatan M.Y.A. bu anların görüntülerini sanal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. M.Y.A.'ya 271 bin lira para cezası kesilirken, hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı