“Kurşunlar” ve “Aylar” suç örgütlerine operasyon! 29 tutuklama

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 2 organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 29'u tutuklandı.

2 ÖRGÜTE YÖNELİK SORUŞTURMA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 2 organize suç örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Örgütlerden “Kurşunlar”ın elebaşılığını Mehmet Reşit Aktay’ın, “Aylar”ın elebaşılığını ise Abdurrahman Ay’ın yaptığı öne sürüldü.

Soruşturmada örgütlerin şu suçlara karıştığı iddia ediliyor: “kasten öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli yağma”, “iş yeri ve ikamet kurşunlama”, “silahla tehdit”, “mala zarar verme” ve “6136 sayılı Kanun’a muhalefet”.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip yaptı. Bu takibin ardından örgütlere üye olduğu değerlendirilen 65 şüphelinin kimliği tespit edildi.

YURT DIŞI HATLARDAN ARAYIP HARAÇ İSTEDİKLERİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medyada propaganda yaparak örgüte üye kazanmaya çalıştıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin ayrıca yurt dışı telefon numaralarından aradıkları iş insanlarını ölümle tehdit edip haraç istedikleri iddia edildi.

İŞ İNSANININ OĞLUNU VURDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

“Kurşunlar” suç örgütünün, temizlik ürünleri satan iş yeri sahibi Ercüment Musaoğlu’ndan haraç istediği öne sürüldü. Örgütün 19 Ekim’de Musaoğlu’nun oğlu Nurmuhammed Musaoğlu’nu (15) öldürme kastıyla silahla başından vurduğu iddia edildi.

65 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulgular üzerine KOM ekipleri, Adana merkezli 3 ilde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı.

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 14 şüpheli adli kontrol şartıyla, 22 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı