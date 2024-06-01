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Manisa'da orman yangını yerleşim alanına kadar yaklaştı, ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde Manisa, Aydın ve İzmir'den orman yangını haberleri geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı. Yerleşim alanlarına da yaklaşan yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Aydın'da çıkan yangında ise 50 dönümlük zeytinlik alan zarar görürken 2 kişi gözaltına alındı. İzmir'de de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı.

Sıcak havalar Türkiye'yi etkisi altına alırken Ege Bölgesi'ndeki 3 ilden yangın haberi geldi. Manisa'da çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, Aydın'da çıkan yangında ise 50 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü. Yangına ilişkin ise 2 kişi gözaltına alındı. İzmir'de ise makilik alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MANİSA

Manisa'nın Alaşehir ilçesi İsmailbey Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarım alanlarına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının yerleşim yerine ulaşmaması için çalışma başlattı.

Manisa'da orman yangını yerleşim alanına kadar yaklaştı, ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

İsmailbey Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan durduruldu. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Manisa'da orman yangını yerleşim alanına kadar yaklaştı, ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına 13 arazöz, 2 uçak, 4 helikopter, 5 su tankeri olmak üzere 44 söndürme ekibi ve 5 iş makinesi ile müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, yangının İsmailbey Mahallesi ile çevresindeki yerleşimlere ve ormanlık alana yayılma ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Manisa'da orman yangını yerleşim alanına kadar yaklaştı, ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

AYDIN

Aydın'ın Efeler ilçesi Doğan Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Arazinin yapısından dolayı ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangına havadan da 6 helikopter ile 4 uçak destek verdi. Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

Manisa'da orman yangını yerleşim alanına kadar yaklaştı, ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangının çatı inşaatında kaynak yapıldığı esnada çıktığı değerlendirilirken olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da orman yangını yerleşim alanına kadar yaklaştı, ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

İZMİR

İzmir'in Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sadullahsever Caddesi'ndeki eski çöplük alanında başlayıp makilik alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Manisa'da orman yangını yerleşim alanına kadar yaklaştı, ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

Yangın, 2 uçak, helikopter, 7 arazöz ve 4 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 120 dönümlük makilik alanın yandığı belirtildi.

Manisa'da orman yangını yerleşim alanına kadar yaklaştı, ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Orman Yangını Alaşehir İtfaiye Zeytin Manisa Aydın İzmir Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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