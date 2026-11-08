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ABD, Umman Körfezi'nde ticaret gemisini vurdu! Saldırı anını paylaştı

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ABD, Umman Körfezi'nde ticaret gemisini vurdu! Saldırı anını paylaştı Haber Videosunu İzle
ABD, Umman Körfezi'nde ticaret gemisini vurdu! Saldırı anını paylaştı
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Umman Körfezi’nde ABD ile İran arasındaki gerilim bu kez ticaret gemisi üzerinden tırmandı. ABD güçleri, abluka talimatlarına uymadığı gerekçesiyle bir ticaret gemisini hedef alırken, operasyonun görüntülerini de paylaştı. Geminin hareket kabiliyetini yitirdiği saldırı, bölgedeki deniz trafiğine ilişkin endişeleri yeniden artırdı.

ABD ile İran arasındaki deniz ablukası gerilimi Umman Körfezi’nde yeni bir saldırıyla tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik deniz ablukasını ihlal etmeye çalıştığını öne sürdüğü Saint Kitts bayraklı M/V Huda adlı ticaret gemisini hedef aldı. ABD ordusu, saldırı anına ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

ABD UÇAĞINDAN GEMİNİN ARKA BÖLÜMÜNE ATEŞ AÇILDI

CENTCOM’un 7 Kasım tarihli açıklamasına göre geminin sivil mürettebatı, ABD güçlerinin tekrarlanan uyarılarına rağmen talimatlara uymadı. Geminin İran’a yönelik deniz ablukasını birden fazla kez aşmaya çalıştığını ileri süren CENTCOM, mürettebata hedef alınacak bölümleri terk etmeleri yönünde uyarıda bulunulduğunu bildirdi.

Uyarıların ardından bir ABD askeri uçağı, hassas güdümlü mühimmat kullanarak geminin arka bölümünü vurdu. Saldırı sonucunda geminin hareket kabiliyetinin ortadan kaldırıldığı açıklandı.

GEMİ İRAN LİMANINDAN AYRILMIŞTI

CENTCOM, M/V Huda’nın bir İran limanını ziyaret ettikten sonra bölgeden ayrılmaya çalıştığını belirtti. Ancak açıklamada saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

147 TİCARET GEMİSİ GERİ ÇEVRİLDİ

ABD ordusu, İran’a yönelik deniz ablukasının sürdüğünü belirterek uygulamaya ilişkin rakamları da paylaştı. CENTCOM’un açıklamasına göre temmuz ayından bu yana ABD talimatlarına uyan 147 ticaret gemisi başka yöne yönlendirildi. Uyarılara rağmen talimatları yerine getirmeyen 5 ticaret gemisi ise etkisiz hale getirildi.

CENTCOM ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun milyarlarca dolarlık gölge ağıyla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 10 ticari petrol tankerinin de daha önce imha edildiğini bildirdi.

ABD komutanlığı, Umman Körfezi ve İran kıyıları çevresinde seyreden gemilere deniz ablukasına ilişkin uyarılara uyma çağrısını yineledi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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