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Maltepe'de motosikletli şüphelilerin kuaför saldırısında 2 kişi yaralandı

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Maltepe'de motosikletli şüphelilerin kuaför saldırısında 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Maltepe'de motosikletli şüphelilerin kuaför saldırısında 2 kişi yaralandı
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Maltepe Cevizli'de erkek kuaförüne akşam saatlerinde motosikletli 2 şüpheliden birinin ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı. Şüpheliler motosikletle kaçarken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MALTEPE'de, motosikletli 2 şüpheli tarafından erkek kuaförüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir erkek kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen 2 şüpheliden biri, kuaföre girdi. Şüpheli tabancayla içeridekilere ateş açarken, saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, dışarıda motosikletle bekleyen kişi ile birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri iş yerinde inceleme yaparken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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