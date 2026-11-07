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Eda Ece'den korkutan paylaşım! Apar topar hastaneye koştu

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Eda Ece'den korkutan paylaşım! Apar topar hastaneye koştu
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Ünlü oyuncu Eda Ece'nin babası, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Haberi alır almaz hastaneye giden Ece, babasının elini tuttuğu fotoğrafı "Babam" notu ve kalp emojisiyle paylaştı. Sevenlerini endişelendiren paylaşımın ardından babasının rahatsızlığının nedeni ve sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin babası geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenir öğrenmez soluğu hastanede alan Ece, babasının başucundan yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

TEK KELİMEYLE PAYLAŞTI

Babasını hastanede yalnız bırakmayan Eda Ece, elini tuttuğu bir fotoğrafı yayımladı. Ünlü oyuncu, fotoğrafın üzerine yalnızca "Babam" yazarak kalp emojisi ekledi.

Ece'nin paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken babasının neden hastaneye kaldırıldığına ya da sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YASAK ELMA İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Adını ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Pis Yedili dizisiyle duyuan Eda Ece, 2018 yılında ekranlara gelen ve 2023'te final yapan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile geniş kitlelere ulaştı.

Son olarak ekran hayatına be sene başlayan Tuzlu Kahve dizisinde başrol üstlenen oyuncu, babasının rahatsızlanmasının ardından hastaneden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Kaynak: Haberler.com
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