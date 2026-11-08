Bodrum'da alkollü turistin tek yumruğu 17 yaşındaki gencin kalbini durdu

Bodrum'da alkollü turistin tek yumruğu 17 yaşındaki gencin kalbini durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü 2 Portekizli turist ile işletme çalışanları arasında çıkan kavgada, 17 yaşındaki bir genç aldığı yumruk darbesiyle düşerek başını merdivene çarptı. Ağır yaralanan ve kalbi duran genç, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Hayati tehlikesi devam eden genç hastaneye sevk edilirken, olay yerinden kaçan 2 turist yakalanarak gözaltına alındı.
- Bodrum Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede çıkan kavgada, işletme çalışanı 17 yaşındaki Muhammed K., Portekiz uyruklu bir turistin yumruk darbesiyle düşerek başını merdivene çarptı.
- Muhammed K.'nın duran kalbi sağlık ekiplerince yeniden çalıştırıldı ve hayati tehlikesi bulunan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Olay yerinden kaçan Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. adlı turistler polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı; Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmeye gelen alkollü 2 yabancı turist, küfürlü konuşup işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı.
Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki genç, turistin yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarptı. Daha sonra bölge esnafı tarafından darp edilen Portekiz uyruklu 2 turist olay yerinden kaçtı.
KALBİ DURDU, YENİDEN ÇALIŞTIRILDI
Başından aldığı darbeyle ağır şekilde yaralanan Muhammed K., 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Gencin duran kalbi, sağlık ekiplerince yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında Muhammed K.'nın ağabeyi E.K.'nın da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
KAÇAN TURİSTLER YAKALANDI
Kaçan Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. adlı turistler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hafif yaralı 2 turist, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.