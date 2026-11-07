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Burcu Biricik'ten sektördeki fiyat indirimi tartışmalarına yanıt: Oyunculardan kısılacak parayla bu sektör kurtulmaz

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Burcu Biricik'ten sektördeki fiyat indirimi tartışmalarına yanıt: Oyunculardan kısılacak parayla bu sektör kurtulmaz
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Yapımcılar ile oyuncular arasında son dönemde patlak veren 'kaşe indirimi' tartışmasına Burcu Biricik de dahil oldu. Piyasadaki milyonluk ücretlerin yalnızca birkaç isimle sınırlı olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, "Oyunculardan kısılacak parayla bu sektör kurtulmaz." dedi.

  • Burcu Biricik, oyuncu piyasasında milyonlarla anılan yalnızca 3-5 oyuncu bulunduğunu, kalan oyuncuların çoğunun geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.
  • Biricik, maliyet krizinin faturasının oyuncu kaşelerinden yapılan indirimlerle çözülemeyeceğini, oyunculardan kısılacak parayla sektörün kurtulmayacağını savundu.

Dizi ve film sektöründe maliyetlerin artmasıyla birlikte oyunculardan kaşe indirimi talep edilmesi gündemdeki yerini korurken, ünlü oyuncu Burcu Biricik konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MİLYONLARLA ANILAN SADECE 3-5 OYUNCU VAR"

Sektörde sanıldığı gibi herkesin yüksek ücretler almadığını vurgulayan Biricik, kamuoyundaki algının aksine çoğunluğun geçim mücadelesi verdiğini belirtti. Sektördeki gelir adaletsizliğine dikkat çeken oyuncu, yüksek kaşelerin yalnızca birkaç isimle sınırlı olduğunu ifade etti. "Sadece milyonlarla anılıyor oyuncu piyasası. Öyle milyonlarla anılan 3 ya da 5 oyuncu var, emin olun. Onun kalanında herkes geçimini sağlamanın derdinde." dedi.  

"OYUNCUDAN KISILARAK SEKTÖR KURTULMAZ"

Maliyet krizinin faturasının oyunculara kesilmesini eleştiren Burcu Biricik, indirim taleplerinin sektörel sorunlara çözüm olmayacağını dile getirdi. Yapımcıların ve sektör temsilcilerinin bütçe kısıntısını oyuncu kaşeleri üzerinden yapmasını doğru bulmadığını belirten Biricik, "Oyunculardan kısılacak parayla bu sektör kurtulmaz" diyerek tartışmalara son noktayı koydu. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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