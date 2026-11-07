Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı

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Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurulu Üyesi Batuhan Mumcu’nun görevden alındığı bildirildi. Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu hakkında mali tedbir talep edilmesinin ardından geldi.

EŞİNİN MAL VARLIĞINA YÖNELİK TEDBİR TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Lydia Holding ortaklarından Neslihan Mumcu'nun sermaye piyasası hesaplarında bulunan varlıklarının dondurulmasını ve mal varlığını azaltabilecek işlemlerinin kontrol altına alınmasını talep etti.

Savcılık ayrıca Neslihan Mumcu adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının araştırılmasını da istedi.

AĞUSTOS AYINDA BTK KURUL ÜYELİĞİNE ATANMIŞTI

Batuhan Mumcu, 31 Ağustos 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinden alınarak BTK Kurul Üyeliğine atanmıştı.

BATUHAN MUMCU KİMDİR?

1983 yılında Erzincan'da doğan Batuhan Mumcu, Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Mumcu, 2023 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde "Türkiye'de Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Politikaların Kamu Yönetimine Yansıması: Alan Başkanlığı Uygulaması" başlıklı teziyle Siyaset Bilimi alanında doktorasını tamamladı.

Kamu kariyerine 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda başlayan Mumcu, 2016-2018 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Ardından Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde vekaleten Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanan Mumcu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) kuruluşuna ilişkin yasal süreçte rol aldı.

2023 yılında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına getirilen Mumcu, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve TÜRKSOY Türkiye Temsilciliği görevlerini de üstlendi.

★ Okurların en beğendiği yorum u4660468231: her taraftan piskisler çıkıyor bakalım daha neler görüp duyacaz Tüm yorumlar (5)

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Kaynak: Haberler.com