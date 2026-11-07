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Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı

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Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı
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Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve BTK Kurul Üyesi Batuhan Mumcu'nun görevden alındığı bildirildi. Kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, eşi ve Lydia Holding ortağı Neslihan Mumcu'nun mal varlığının dondurulması ve araştırılması yönünde talepte bulunulmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

  • Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve BTK Kurul Üyesi Batuhan Mumcu görevden alındı.
  • Görevden alma kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturması kapsamında Mumcu'nun eşi Neslihan Mumcu hakkında mali tedbir talep etmesinin ardından geldi.
  • Savcılık, Lydia Holding ortaklarından Neslihan Mumcu'nun sermaye piyasası hesaplarındaki varlıklarının dondurulmasını ve adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının araştırılmasını talep etti.

Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurulu Üyesi Batuhan Mumcu’nun görevden alındığı bildirildi. Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu hakkında mali tedbir talep edilmesinin ardından geldi.

EŞİNİN MAL VARLIĞINA YÖNELİK TEDBİR TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Lydia Holding ortaklarından Neslihan Mumcu'nun sermaye piyasası hesaplarında bulunan varlıklarının dondurulmasını ve mal varlığını azaltabilecek işlemlerinin kontrol altına alınmasını talep etti.

Savcılık ayrıca Neslihan Mumcu adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının araştırılmasını da istedi.

AĞUSTOS AYINDA BTK KURUL ÜYELİĞİNE ATANMIŞTI

Batuhan Mumcu, 31 Ağustos 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinden alınarak BTK Kurul Üyeliğine atanmıştı.

BATUHAN MUMCU KİMDİR?

1983 yılında Erzincan'da doğan Batuhan Mumcu, Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Mumcu, 2023 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde "Türkiye'de Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Politikaların Kamu Yönetimine Yansıması: Alan Başkanlığı Uygulaması" başlıklı teziyle Siyaset Bilimi alanında doktorasını tamamladı.

Kamu kariyerine 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda başlayan Mumcu, 2016-2018 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Ardından Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde vekaleten Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanan Mumcu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) kuruluşuna ilişkin yasal süreçte rol aldı.

2023 yılında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına getirilen Mumcu, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve TÜRKSOY Türkiye Temsilciliği görevlerini de üstlendi.

★ Okurların en beğendiği yorum
u4660468231:her taraftan piskisler çıkıyor bakalım daha neler görüp duyacaz
Tüm yorumlar (5)
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıu4660468231:★ Okurların en beğendiği

her taraftan piskisler çıkıyor bakalım daha neler görüp duyacaz

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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Bu fonlarla ilgili listenin kamuoyuyla paylaşılmaması insanın aklına çeşitli sorular getiriyor. Acaba devletin çarkları bir anda durmasın diye mi süreç zamana yayılıyor? Çarkın dişlileri teker teker mi yenileniyor? Yoksa zamanla her şeyi unutan bir toplum olduğumuz düşünülerek bu konunun da gündemden düşmesi mi bekleniyor? Neler yaşanacağını merakla takip ediyoruz. Kamuoyunun beklentisi açık: Şeffaflık, hesap verebilirlik ve adalet.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Siyasla islamcida ahlak ilmaz bol laf ebeligi olur

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Siyasal dincilim ahaljsizligin dibidir ahlakli insna basin zatin alip sabah aksam zihniyetini ovdururp rakube surekli iftura atturirmi bida sizin icin olcu degil kalitede

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Haber Yorumlarıhalksinhaklisin:

maşallah üyelikler gırla amaç katkı sağlamak değil ki yemek yemekkk

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