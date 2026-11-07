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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
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Önceki dönem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kızı Ayşe Yerlikaya, dünyaevine girdi. Nikah törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Genç çiftin mutluluğuna ortak olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, nikaha şahitlik ettiğini açıklayarak yeni evlilere iyi dileklerini iletti.

  • Önceki dönem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kızı Ayşe, Emre ile evlendi.
  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ayşe ve Emre'nin nikah akdine şahitlik etti.
  • Çiftçi, genç çifte bir ömür boyu huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Önceki dönem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kızı Ayşe dünyaevine girdi. Nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, genç çiftin nikahına şahitlik ederek mutluluklarına ortak oldu.

ALİ YERLİKAYA'NIN KIZI DÜNYAEVİNE GİRDİ

Önceki dönem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ailesinde mutlu bir gün yaşandı. Yerlikaya'nın kızı Ayşe, Emre ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı. Çiftin nikah töreninde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yer aldı. Mustafa Çiftçi, Ayşe ve Emre'nin nikah akdine şahitlik etti. Törenin ardından genç çift için iyi dileklerini dile getiren Bakan Çiftçi, evliliklerinin huzur ve mutluluk içinde sürmesini temenni etti. 

"GENÇ ÇİFTİMİZE BİR ÖMÜR BOYU HUZUR, MUTLULUK DİLİYORUM"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızı Ayşe ile Emre'nin nikahına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın kıymetli kızı Ayşe ile Emre evladımızın nikâh akdine şahitlik ettik. Genç çiftimize bir ömür boyu huzur, mutluluk ve iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim birlikteliklerini hayırla ve muhabbetle daim kılsın."

Kaynak: Haberler.com
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