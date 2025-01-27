Kartalkaya faciasında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, o dehşet anları ilk kez anlattı

Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangın felaketi sırasında ailesi ile kaldığı otelde mahsur kalan ve 2 küçük kızıyla birlikte eşini kaybeden Hilmi Altun, facia sırasında yaşananları ilk ve son kez anlatacağını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yazdığı yazı sırasında olay günü Dr. Öğretim Görevlisi Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın ile birlikte yakın dostu ve onun ailesinin de kaybını yaşadıklarını aktaran Hilmi Altın; "Allah bana bir can verdi eşimin ve kızımın can borcunu bana yükledi. Ben de de bu can oldukça sorumluların hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım." ifadelerini kullandı.

"NEFES ALMAK İMKANSIZDI"

Paylaşımında yangın faciası sırasında 8. katta olduklarını dile getiren Hilmi Altın; "Olay günü eşim Kübra'nın 'Hilmi kalk yangın var, bize yetiş!' sözü ile gözümü açtığımda karşımda eşimi ve kızımı koşarak odadan çıkarken gördüm. Ben giyinip odadan çıktığımda ise (tahmini 30-50 saniye farkla) çok yoğun zehir gibi bir dumanla karşılaştım ve nefes almak imkansızdı. Merdivenleri birkaç kez denesem de bulamadım. Eşimin ve çocuğumun erken davranmasının kurtulmalarına yardım ettiğini düşünerek 8. katta çaresizce ileri geri giderken arkadaşlarımıza koridorda rastladım. Onlarla beraber diğer arkadaşlarımız Yalçın ailesinin odasına sığındık." dedi.

"BİR ODAYA SIĞINDIK"

Kaçmaya çalıştığı anlarda bir grup insanla karşılaştığını aktaran Hilmi Altın; "Çarşaflarla inme planı yapılırken, ben bir kez daha eşimin ve kızımın peşinden gitmek istedim. Yüzüme ıslak havlu sararak tekrar arkadaşlarımın odasını terk ettim. Ancak Duman çok daha kötüydü ve artık sıfır görüş vardı. Yine de tekrar merdivenleri arasam da başaramadım. Rastgele dumandan kaçarak yürüdüğümde koridorun sonunda nefes almaya imkân veren az görüşlü bir alanda kalabalık bir grubun cam kırmaya çalıştığını gördüm. Derhal onlara katıldım ve beraber bir odaya sığındık." şeklinde konuştu.

"YATAKLARI BÜKEREK AŞAĞI ATTIK"

Karşılaştığı kişiler ile birlikte kurtulmak için büyük mücadele verdiklerini aktaran Hilmi Altın; "Hatırladığım kadarıyla 13 kişiydik. Çocuklar ve kadınlar çoğunluktaydı. Odadakiler olarak inanılmaz bir uyum içindeydik ve herkes önce çocuklara sonra kadınları ve en son erkekleri indirmek üzere uygulamaya geçti. Arkadaşlar çok hızlı çarşafları bağlarken benim gözüm yataklara ilişti. Yataklar büyük pencereler oldukça küçüktü. Yatakları atabilir miyiz diye sorduğunda tereddütsüz herkes bütün gücünü verdi ve hızla yatakları bükerek aşağı attık." dedi.

Hilmi Altın ve kızı Alya

"KOŞARAK EŞİMİ VE ÇOCUĞUMU ARAMAYA GİTTİM"

Çarşafları camdan sarkıtarak 8. kattan 5. kata indiklerini söyleyen Hilmi Altın; "Daha sonra çarşaflarla önce çocukları sonra kadınları yatakların üstüne indirdik. Erkeklerden bir arkadaş ben çarşafları sabit bir yere bağlarım sen git ben en son inerim dedi. Ben de sondan bir önce indim. Benden önceki arkadaş da çarşaf koptu ve bana az bir çarşaf parçası kalmıştı. Kendimi 8. kat penceresinden 5. kat sundurma üzerine doğru sırt üstü bırakarak yatağa doğru düştüm. Sanırım orada kurtarmaya çalışan bir arkadaşın üstüne düşmüşüm. İkimiz de birbirimizin iyi olduğunu teyit edince koşarak eşimi ve çocuğumu aramaya gittim. Ancak aradım hiçbir yerde bulamadım." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN ACI HİSSİ TARİFİ İMKÂNSIZ"

Facianın ardından kızı ve eşini kaybetmenin derin acısını yaşadığını ifade eden Hilmi Altın; "Diğer insanlara faydası dokunabilir diye yatak fikri bizde yaradığı için diğer otele koşup personelden acilen pencere altlarına yatakları getirmelerini istedim. Sonra sundurmalara diğer otelden yatak atmaya başladık. AFAD ekibi kalabalıklaşınca kurtulanları diğer otele aldılar. Maalesef günün sonunda bu otel eşim Kübra ve kızım Alya'yı benden aldı. Dünyanın en acı hissi tarifi imkânsız." dedi.

Hilmi Altın ve ailesi

"GÖZ GÖRE GÖRE BİR KATLİAM YAPILDI"

Paylaşımı sırasında yaşananlara karşı düşüncelerini dile getiren Hilmi Altın, sorumluların hak ettiği cezayı alabilmesi için var gücüyle savaşacağını söyledi. Hilmi Altın; "Biz o otele ilk kez giderken, iki aile, pusetten beri beraber büyüyen, birlikte üniversite planları kuran, aynı evde yaşamaya hayali ile büyüyen çocuklarımızın tatil arzularını yerine getirmek istedik. Ancak beraber cennete yürüyeceklerini bilemezdik. Kızımızı canından çok seven eşim de asla ayrı kalamadığı minik kuşunu, son nefesinde dahi bırakmadı. Beraber gittiğimiz Yalçın ailesinden Atakan Hoca mı ve minik Derin'imi, canım kızım Alya'm ve canım eşim Kübra'm ile beraber yitirdik. Atakan'ımızın eşi biricik Yaprak ve kızı Defnemiz ise güçlükle kurtularak ailelerine ve bizlere bağışlandı. O gün o odada ve o otelde kendi canları pahasına insanlar için koşturan herkesten Allah razı olsun. Çok büyük bir can pazarıydı. Ancak bu bir talihsizlik değildi! Göz göre göre bir katliam yapıldı. Bizlere o otelde resmen ölümlerden ölüm beğen denildi." şeklinde konuştu.

"SORUMLULARIN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN VAR GÜCÜMLE SAVAŞACAĞIM"

Destek gösterenler için ayrıca teşekkürlerini ileten Hilmi Altın; "Allah bana bir can verdi eşimin ve kızımın can borcunu bana yükledi. Ben de de bu can oldukça sorumluların hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım. Bu noktada devletimize ve adaletimize en ufak hatası olan herkesin cezalandırılacağı konusunda güvenim şüphesiz tamdır. Allah bu acıyı yaşayan herkese sabırlar versin. Yaşatanlar ise Adalet önünde hak ettiği cezaları çeksin. Bizlere bu süreçte destek olan dünyanın ve vatanımızın dört bir yanından gelen arayan soran dostlarımıza minnettarız. Dualarını esirgemeyen bizimle acı çeken herkesten Allah razı olsun. Dilerim sıralı ölüm kelimesinin değerli anlamını kimse bir daha benzer bir acıyla anlamak zorunda kalmaz. Umarım yaşanan son acı bizimki olur ve acılar güzel ülkemizde son bulur." dedi.