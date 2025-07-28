İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor

Yaz mevsiminde sıcaklıkların rekor seviyelere yükselmesinin ardından Türkiye genelinde orman yangınları arttı. Yangınlarla dört bir yanda mücadele devam ederken, İzmir ve Bursa'dan durum kritik bir hal aldı.

BORNOVA'DAKİ YANGIN BUCA SINIRINA DAYANDI

İzmir'in Bornova ilçesindeki Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.

Bazı mahalle sakinleri traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek veriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalışıyor. Bölgede polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Buca ve Torbalı yönüne yönlendirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

BURSA HARMANCIK'TA ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Bursa'nın Harmancık ilçesi Meyran Rampası mevkisinde orman yangını yeniden etkili olmaya başladı. Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ve hava ekibiyle müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla ilgili bölgeye havadan söndürme helikopteri ve uçağı da yönlendirildiği belirtildi.

BURSA'DA ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı. Üç gündür devam eden orman yangınlarına 6 uçak, 4 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahale ediliyor.

Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleri, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 kişi tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Valisi Erol Ayyıldız çalışmaları dün akşam oluşturulan kriz merkezinde takip ederken, ekiplerin gece boyunca karadan müdahalesi sürdü.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangınlara ilişkin soruşturma devam ederken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. (30), dün Harmancık ilçesinde gözaltına alındı. Eski asker olduğu öğrenilip, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Ufuk A. vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Şüphelinin sorgulaması getirildiği Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde devam ediyor.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLECEK

Diğer yandan söndürme çalışmalarına destek vermek için dün bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden sürücü Kazım Bayrak, Ahmet Demirel ve Mehmet Şimşek için cenaze namazı kılınacak. Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek'in cenazeleri Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Kazım Bayrak'ın cenazesi için memleketi Bolu'da toprağa verilecek. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gürsu ve Kestel ilçelerinde incelemelerde bulunacak.

































Kaynak: AA-DHA-İHA