Sen misin askerlerle dalga geçen! Canlı yayında gözaltına alındı

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Polonya'da bir kişi, askeri üniforma giyerek askerlerle dalga geçtiği anları TikTok hesabından canlı yayınladı. Ancak yayın devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Şahıs, canlı yayın sırasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Böylece gözaltı anları da yayına yansıdı.

GÖZALTI NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Şahsın hangi suçlamayla gözaltına alındığına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturmanın ayrıntıları ise henüz bilinmiyor.