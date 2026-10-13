Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı

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Fenerbahçe'nin altyapı projesinde önemli bir görev üstlenmesi beklenen Chris van Puyvelde ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Gazeteci Serkan Akkoyun'un aktardığı bilgiye göre Belçikalı futbol adamı, Çin Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Van Puyvelde'nin kariyerine Asya'da devam etme kararı alması, Fenerbahçe'nin altyapı planlamasına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

AZİZ YILDIRIM OCAK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün altyapı yapılanmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Yıldırım, Chris van Puyvelde'nin ocak ayında göreve başlayacağını duyurmuş ve Belçikalı direktörün futbolcu yetiştirme konusundaki deneyimine dikkat çekmişti.

Ancak van Puyvelde'nin Çin Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardığının belirtilmesi, sarı-lacivertlilerin altyapı yapılanmasında nasıl bir yol izleyeceği sorusunu gündeme getirdi.