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Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

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Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında ikinci hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek haftada 18 mücadele oynanacak. Galatasaray bu akşam Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe ise yarın deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında 13 ve 14 Ekim tarihlerinde toplam 18 maç oynanacak.
  • Galatasaray, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de İspanyol ekibi Barcelona'yı evinde ağırlayacak.
  • Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya deplasmanda konuk olacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında ikinci hafta maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 13 ve 14 Ekim tarihlerinde toplam 18 karşılaşma oynanacak.

İkinci haftanın ilk gününde 9 mücadele futbolseverlerle buluşacak. Türk temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları ise haftanın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor.

GALATASARAY, BARCELONA'YI AĞIRLAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, bu akşam İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, saat 22.00'de başlayacak mücadelede taraftarı önünde galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE, ASTON VILLA DEPLASMANINDA

Turnuvadaki bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin deplasmandaki mücadelesi TSİ 22.00'de başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜNÜN MAÇLARI (13 EKİM SALI)

  • 19.45 Lens - Sporting
  • 19.45 Sabah - Slavia Prag
  • 22.00 Galatasaray - Barcelona
  • 22.00 Arsenal - Lille
  • 22.00 Atletico Madrid - Manchester United
  • 22.00 Inter - Club Brugge
  • 22.00 Leipzig - PSV
  • 22.00 Viking - Bayern Münih
  • 22.00 Villarreal - Napoli

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARININ MAÇLARI (14 EKİM ÇARŞAMBA)

  • 19.45 Feyenoord - Como
  • 19.45 LASK - Liverpool
  • 22.00 Aston Villa - Fenerbahçe
  • 22.00 Bodo/Glimt - Borussia Dortmund
  • 22.00 Manchester City - Paris Saint-Germain
  • 22.00 Real Betis - Porto
  • 22.00 Roma - Real Madrid
  • 22.00 Slovan Bratislava - Stuttgart
  • 22.00 Shakhtar Donetsk - AEK
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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