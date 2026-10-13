Uçaktaki görevlilere saldırdığı için gözaltına alınan Selma Blair'in avukatı: İlaçlarını almamış

Uçaktaki görevlilere saldırdığı için gözaltına alınan Selma Blair'in avukatı: İlaçlarını almamışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uçakta kabin görevlilerine saldırdığı ve ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Selma Blair’in avukatları, oyuncunun ilaçlarını aksattığını ve başını çarpması sonucu ciddi kafa karışıklığı yaşadığını savundu. Hâkim, “Ünlü olduğu için özel muamele görmemeli” dedi. Suçlamaları reddeden Blair, kefaletle serbest bırakıldı.
- Selma Blair, 11 Ekim'de Los Angeles'tan New York'a giden Delta uçağında bir kabin görevlisini yumruklamak ve diğerini ısırmakla suçlanıyor.
- İki kabin görevlisinin yaralandığı, birinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
- New York'taki JFK Havalimanı'nda gözaltına alınan Blair, kefaletle serbest bırakıldı ve bir sonraki duruşma 19 Ocak 2027'ye ertelendi.
Selma Blair’in avukatları, uçakta kabin görevlilerine saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan oyuncunun mahkemeye çıkarılması sırasında olayın öncesine ilişkin açıklama yaptı. Avukatları, Blair’in ilaç dozlarını atladığını ve düşerek başını çarptığını savundu.
AVUKATLARI SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ
Savunmada, oyuncunun yolculuktan önce uzun saatler boyunca sette çalıştığı, ilaçlarını aksatması ve başına aldığı darbenin ciddi kafa karışıklığına yol açtığı ileri sürüldü. Avukatları, saldırıların kasıtlı olmadığını söyledi.
Oyuncunun kariyerini de değerlendirmesini isteyen savunmaya hâkim Indira Khan, “Bayan Blair, ünlü olduğu için özel muamele görmemeli” yanıtını verdi.
POLİS VE HEMŞİREYE DE SALDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Blair, 11 Ekim’de Los Angeles’tan New York’a giden Delta uçağında bir kabin görevlisini yumruklamak, diğerini ise ısırmakla suçlanıyor. İki kabin görevlisinin yaralandığı, birinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
New York’taki JFK Havalimanı’nda gözaltına alınan oyuncunun, hastaneye götürülürken bir polise, hastanede ise bir hemşireye saldırdığı da öne sürüldü. Oyuncunun temsilcisi, Blair’in acil bir sağlık sorunu yaşadığını ve tedavisinin ardından durumunun stabil olduğunu açıkladı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Polis ve hemşireye yönelik saldırı suçlamalarını reddeden Blair, kefaletle serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşma 19 Ocak 2027’ye ertelendi.