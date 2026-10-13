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Bu anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne de Yeni Parti var

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Bu anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne de Yeni Parti var
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ASAL Araştırma'nın Ekim 2026 anketine göre vatandaşların %34,8'i Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini düşünüyor. Partiler arasında %23,0 ile AK Parti ilk sırada yer alırken, Yeni Parti %16,6 ile ikinci oldu.

  • ASAL Araştırma ve Danışmanlık'ın 28 ilde 2 bin 20 kişiyle yaptığı Ekim 2026 anketinde, 'Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?' sorusuna yüzde 34,8 ile 'Hiçbiri' yanıtı ilk sırada yer aldı.
  • Ankette AK Parti yüzde 23,0, Yeni Parti yüzde 16,6, İYİ Parti yüzde 3,8, DEM Parti yüzde 2,5, MHP yüzde 2,2, CHP yüzde 1,6, Zafer Partisi yüzde 1,1, Anahtar Parti yüzde 1,0 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 1,0 oy oranı aldı.
  • Araştırmada 'Diğer' yanıtı yüzde 5,5, 'Fikrim Yok / Cevap Yok' yanıtı yüzde 6,9 olarak kaydedildi.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık'ın Ekim 2026 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçları yayımlandı. "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna vatandaşların yüzde 34,8'i "Hiçbiri" yanıtını vererek ilk sıraya yerleşti.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Türkiye genelinde 28 ilde, 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği Ekim 2026 anketinin sonuçlarını açıkladı. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle yapılan çalışmada seçmenlerin siyasi partilere olan güveni ölçüldü.

"HİÇBİRİ" YANITI AK PARTİ VE YENİ PARTİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Ankette katılımcılara yöneltilen "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna verilen yanıtlarda, hiçbir siyasi partinin sorunları çözemeyeceğine inananların oranı yüzde 34,8 ile birinci sırada yer aldı. Partiler bazında bakıldığında ise iktidardaki AK Parti yüzde 23,0 oy oranı ile birinci parti konumunu korurken, Yeni Parti yüzde 16,6 ile ikinci sırada yer aldı.

PARTİLERİN ORANLARI TEK TEK AÇIKLANDI

Araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin partilere verdikleri yanıtların dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 

  • Hiçbiri: %34,8 
  • AK Parti: %23,0 
  • Yeni Parti: %16,6 
  • İYİ Parti: %3,8 
  • DEM Parti: %2,5
  • MHP: %2,2
  • CHP: %1,6
  • Zafer Partisi: %1,1
  • Anahtar Parti: %1,0
  • Yeniden Refah Partisi: %1,0
  • Diğer: %5,5
  • Fikrim Yok / Cevap Yok: %6,9

İşte yapılan anketin grafiği;

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBurak üstün:

hala akp diyenler var ya ülkeyi bu hale getiren kim zaten

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Haber Yorumları128547Ab&:

Yeni parti giderken Eko gibi CHP nin 5 milyonunu hiç etmiş ya arkadaş;)

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarınsgywyy8ry:

başka parti mi var?

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Haber YorumlarıAnazarbus :

DIŞŞŞ GÜÇLEEER

yanıt0
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Haber Yorumlarıkoru hayat:

canı sıkılan anket yapıyo

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Haber YorumlarıMurat Uygur:

bizde İnandık bu ankette

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Haber YorumlarıOlcayto Hakan:

25 yıldır ülkenin sorunlarını çözememiş,ekonomiyi batırmış,halkını fakirleştirmiş bir partinin, bu anketlere göre hala % 23 lük bir kesimi sorunlarını çözeceğine inanıyorsa, demek ki mutlu bir azınlığımız buradan nemalanmaya devam diyor.

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