Bu anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne de Yeni Parti var

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ASAL Araştırma ve Danışmanlık'ın Ekim 2026 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçları yayımlandı. "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna vatandaşların yüzde 34,8'i "Hiçbiri" yanıtını vererek ilk sıraya yerleşti.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Türkiye genelinde 28 ilde, 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği Ekim 2026 anketinin sonuçlarını açıkladı. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle yapılan çalışmada seçmenlerin siyasi partilere olan güveni ölçüldü.

"HİÇBİRİ" YANITI AK PARTİ VE YENİ PARTİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Ankette katılımcılara yöneltilen "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna verilen yanıtlarda, hiçbir siyasi partinin sorunları çözemeyeceğine inananların oranı yüzde 34,8 ile birinci sırada yer aldı. Partiler bazında bakıldığında ise iktidardaki AK Parti yüzde 23,0 oy oranı ile birinci parti konumunu korurken, Yeni Parti yüzde 16,6 ile ikinci sırada yer aldı.

PARTİLERİN ORANLARI TEK TEK AÇIKLANDI

Araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin partilere verdikleri yanıtların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Hiçbiri: %34,8

AK Parti: %23,0

Yeni Parti: %16,6

İYİ Parti: %3,8

DEM Parti: %2,5

MHP: %2,2

CHP: %1,6

Zafer Partisi: %1,1

Anahtar Parti: %1,0

Yeniden Refah Partisi: %1,0

Diğer: %5,5

Fikrim Yok / Cevap Yok: %6,9

İşte yapılan anketin grafiği;