İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Usulsüz İhaleler ve Rüşvet İddiaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ve Kültür AŞ'de usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla tutuklanmaları talep edilen 16 şüpheli hakkındaki savcılığın sevk yazısında, ihale süreçlerindeki usulsüzlüklere dikkati çekildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Medya AŞ ve Kültür AŞ'de usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı şüpheli Taner Çetin'in İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde burada çalışmaya başladığı, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı döneminde ise İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığında görevlendirildiği kaydedildi.

Şüphelinin HTS incelemelerinde, Çetin'in şüpheli Murat Ongun'a bağlı hareket ettiği anlatılan yazıda, alınan MASAK raporları ile ihale evrakında yapılan incelemelere göre, kendi görev alanında hem belediye personeli hem de iş insanlarıyla oluşturduğu yapı ile 17 ihalede "harcama yetkilisi" olarak görev aldığı, diğer ihaleler ile bağlantılı olarak toplam 20 eylemden sorumlu olduğu belirtildi.

Yazıda, hesap hareketlerinin incelenmesi ve etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheli Noyan Kırmızıgül'ün beyanlarına göre Çetin'in rüşvet aldığı, örgüt çatısı altında hem kendi kişisel menfaati hem de örgüt sisteminin devamlılığı için maddi menfaat elde ettiği kaydedildi.

Şüpheli Çetin'in "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak" ile "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarını işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi olduğu ifade edildi.

- Şüpheli Engin Gönül'ün, ihale süreçlerinde etkin olduğu tespiti

Yazıda, şüphelilerden Hüseyin Kum'un, Ongun'a bağlı yapı içerisinde Taner Çetin ile irtibatlı çalışan iş insanlarından olduğu, Kazzana Reklam ve Dekorasyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti. isimli kendi şirketiyle ihalelere katıldığı belirtilerek, şirketin diğer ticari bağlantılarının incelenmesi neticesinde, Hüseyin Kum'a ait diğer firma "A4 Grafik Matbaacılık Yay. Ker. ve Bil. Hizm. Ltd. Şti." üzerinden çeşitli şirketlere yüksek tutarlı para transferleri yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı.

Şüphelilerden Engin Gönül'ün de Ongun'a bağlı yapı içerisinde Taner Çetin ile irtibatlı çalışan iş insanlarından olduğu, EG Eğitim Reklam ve Organizasyon isimli şirketiyle ihalelere katıldığı anlatılarak, şüphelinin ihalede fesat eylemleri tespit edilen Avcılar Dil Konuşturma ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. isimli firmada Ocak 2015'ten 2024'e kadar SGK kaydının olduğu aktarıldı. Yazıda, Gönül'ün sadece ihaleye katılan bir firma yetkilisi değil, aynı zamanda ihale süreçlerinde etkin ve sürekli ilişkiler ağına sahip bir kişi olduğu kaydedildi.

- Kamu ihalelerinin rekabet ilkeleri çerçevesinde yürütülmediği tespiti

Yazıda, Gönül'ün şirketler ve kişiler arası para transferleri, uzun süreli SGK ilişkileri ile kamu ihalelerinin tarafsızlık, şeffaflık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde yürütülmediği belirtilerek, kamu ihalelerine katılan bazı gerçek ve tüzel kişilerin, serbest rekabet esasına aykırı şekilde anlaşma yaparak ihaleye birlikte girmeleri ve sonucunu önceden belirlemeye yönelik girişimlerinin olduğu aktarıldı.

Şüpheli Gönül'ün telefon incelemesinde ve yapılan aramalarda, Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam AŞ'nin yetkilisi şüpheli Fikri Murat Demir'in Engin Gönül'e ait şirket kaşesini ve bilgilerini kamu ihalelerinde kullandığı ifade edilen yazıda, Gönül'ün "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarını işlediği belirtildi.

Yazıda, şüpheli Mustafa Karaoğlu'nun 2015-2023 arasında Beylikdüzü Belediyesinde görev yaptığı aktarılarak, MASAK incelemesine göre, İBB ve bağlı kuruluşların bünyesinde yapılan kamu ihalelerinde komisyon üyesi olarak bulunduğu anlatıldı.

Karaoğlu'nun banka hesabına ihaleyi kazanan şüphelilerden Fikri Murat Demir tarafından 2019 ve 2020'de farklı tarihlerde toplam 22 bin lira para transferi yapıldığı anlatılan yazıda, söz konusu ödemenin Demir tarafından Karaoğlu'na herhangi bir geri ödeme veya karşı hareket olmaksızın gerçekleştirilmiş olduğu ifade edildi.

Yazıda, şüpheli Musa Özışık'ın da İBB'deki kamu ihalelerinde ihale komisyonu olarak görev yaptığının tespit edildiği, şüphelinin 2021'de İBB'de görev yapmaya başlamasında Taner Çetin'in etkili olduğu vurgulanarak, şüpheli Özışık'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarını işlediği anlatıldı.

- Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Gülin hakkındaki tespitler

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in 2021-2024 arasında İBB'de çalıştığı ve burada göreve başlama sürecinin Taner Çetin'in yönlendirmesiyle gerçekleştiği kaydedilen yazıda, şüphelinin 2021'deki telefon görüşmesinde, Fikri Murat Demir'in Avcılar Dil Konuşturma şirketine ait bilgileri Onur Gülin'e gönderdiği, Gülin'in de "Abi dün başkanla konuştuk, seninle konuşmuş, Avcılar Dil falan gözüksün istemiyor, Nasıl yapacağız." yazdığı aktarıldı.

Yazının devamında şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine Fikri Murat Demir'in de NYN Yapım Prodüksiyon şirketine ait bilgileri attığı ancak Onur Gülin isimli şahsın 'Abi eğitim firması istiyorlar' yazdığı ve bunun üzerine Fikri Murat Demir'in Kırmızı farkındalık Danışmanlık Ltd. Şti'ye ait bilgileri Onur Gülin'e gönderdiği, 21 Aralık 2023 tarihli görüşme içeriğinde, Demir'in Gülin'e Birim Fiyat Teklif Tablosu gönderdiği ve 'Onur bunlar ham maliyetler üstüne yüzde 50 gibi koyarsın, hatta yüzde 100' yazdığı tespit edilmiştir. Birim fiyat teklif tablosunun içerisinde kahramanlık çerçevesi, özel kutulu Türk bayrağı, çikolata, çocuklar için nostaljik hediye paketi oyuncak bebek vb. ürünlerin adet ve fiyatlarını gösterir listenin olduğu anlaşılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan telefon ön incelemelerinde, Onur Gülin isimli şahsın, kamu ihalelerine ilişkin olarak Fikri Murat Demir ile birlikte hareket ettiği ve kamu ihalelerine katılım süreçlerinde aktif rol almıştır."

Şüphelilerden Aslı Siyahgül'e yönelik yapılan tespitlere de yer verilen yazıda, Çetin'in koordinasyonunda yürütüldüğü değerlendirilen İBB'ye ait bazı kamu ihalelerinde yer alan Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam AŞ'nin çalışanı olduğu, söz konusu şirketin, kamu ihalelerinde "ihaleye fesat karıştırma" suretiyle avantaj sağladığı belirtildi.

Yazıda, bu süreçte Siyahgül'ün, Çetin'in asistanı şüpheli Arzu Can'ın banka hesabına Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam AŞ. adına kendi hesabından para transferi gerçekleştirdiği, bu hesapta toplanan paraların Çetin adına otomotiv şirketine taksit ödemelerinde kullanıldığı ve bu durumun MASAK raporlarına yansıdığı kaydedildi.

Siyahgül'ün kamu ihalelerine ilişkin yolsuzluk faaliyetlerine aracılık ettiği anlatılan yazıda, suç gelirlerinin aklanması sürecinde hesap bilgilerinin kullanıldığı ve mali işlemlerde örtülü destek sağladığı ve Murat Ongun'a bağlı olarak hareket ettiği ifade edildi.

Yazıda, şüpheli Nihat Kolamber'in de üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak" ile " kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarını işlediğine ilişkin somut deliller olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin anlatılan gerekçelerle tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.