Haritada bulunamayan gizemli ülkeye milyarder akını: 800 bin kişi vatandaşlık kuyruğunda bekliyor

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Sırbistan ile Hırvatistan arasındaki sınır ihtilafı nedeniyle hukuki olarak tarafsız bölgede kalan 16,8 kilometrekarelik Gornja Siga arazisi, 2015 yılında Çek asıllı Vit Jedlicka tarafından "Özgür Liberland Cumhuriyeti" ilan edildi.

Uluslararası hukuk nezdinde hiçbir devlet tarafından resmi olarak tanınmayan bu yapı, bürokrasiden uzak ve sınırlı devlet müdahalesini savunan dijital bir yönetim modeliyle hareket ediyor.

800 BİNDEN FAZLA VATANDAŞLIK TALEBİ

Resmi statü eksikliğine rağmen projeye gösterilen küresel ilgi günden güne artış gösteriyor. Kurucu Jedlicka'nın paylaştığı bilgilere göre, sıfıra yakın vergi ve minimal devlet yapısı vaat eden oluşuma bugüne kadar 800 binden fazla kişi vatandaşlık başvurusunda bulundu.

Oturum izinleri ve vatandaşlık süreçleri ise belirli mali katkılar ile "Liberland Merits" adı verilen dijital kripto tokenlar üzerinden yürütülüyor.

KRİPTO MİLYARDERLERİNDEN YOĞUN DESTEK

Klasik devlet anlayışının dışına çıkan bu model, teknoloji ve sermaye piyasalarının varlıklı isimlerini de etrafında topladı.

Aralarında kripto para dünyasının tanınan figürlerinden Justin Sun'ın da bulunduğu çok sayıda teknoloji milyarderi projeye finansal ve manevi destek sağlıyor.

Oluşumda, sisteme daha fazla mali ve finansal katkı sunanların yönetim kararlarında daha fazla oy hakkına sahip olduğu meritokratik bir yapı uygulanıyor.

HIRVAT POLİSİ GEÇİT VERMİYOR, "BAŞKAN" KENDİ TOPRAĞINA GİREMİYOR

Fiziksel dünyadaki gerçekler ise projenin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.

Bölgeyi kendi egemenlik alanında değerlendiren Hırvatistan yönetimi, iddia edilen devlet yapısını tanımadığı gibi sahada sert güvenlik tedbirleri uyguluyor.

Hırvat güvenlik güçlerinin bölgedeki yapıları yıktığı ve Tuna Nehri üzerinden karaya çıkmak isteyen geçişleri tamamen engellediği belirtiliyor.

Kendisini devlet başkanı ilan eden Jedlicka dahi Hırvat polisinin devriyeleri nedeniyle hak iddia ettiği topraklara adım atamıyor.

BAŞVURU SAYISI NE ANLAMA GELİYOR?

Liberland örneği, fiziksel olarak son derece küçük bir bölgede devlet kurma fikrinin dijital çağda nasıl küresel ilgi oluşturabildiğini gösteriyor.

Ancak yüksek sayıdaki başvuru, tek başına Liberland’ın uluslararası hukuk açısından devlet statüsü kazandığı anlamına gelmiyor.

Projenin geleceğinde en önemli başlıklar ise bölgenin hukuki statüsü, Hırvatistan’ın yaklaşımı ve uluslararası tanınma meselesi olmaya devam edecek.