Bodrum'da 2 köpeğin üzerinden geçip giden sürücünün izi bulundu! Ankara'da olduğu tespit edildi

Bodrum'da 2 köpeğin üzerinden geçip giden sürücünün izi bulundu! Ankara'da olduğu tespit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 Eylül'de yol kenarında yatan 2 köpeğin üzerinden otomobiliyle geçip yoluna devam eden sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay anı bir binanın güvenlik kamerasına yansırken, köpeklerden 4 gündür haber alamayan mahalleli polise şikayette bulundu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmalarda kimliği saptanan şüphelinin Ankara'da olduğu belirlendi; yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Muğla'nın Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi'nde 14 Eylül'de bir otomobilin yol kenarında yatan 2 köpeğin üzerinden geçtiği olay güvenlik kamerasına yansıdı.
- Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı; kimliği saptanan şüphelinin Ankara'da olduğu tespit edildi.
- Mahalleli, 4 gündür görmedikleri köpekler için polis merkezine giderek şikayette bulundu.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, adı öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle 2 köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Olay, 14 Eylül'de, Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yatan 2 köpeğin üzerinden geçti. Sürücü yoluna devam ederken, can havliyle ayağa kalkan köpekler bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın ardından duruma tepki gösteren mahalleli, 4 gündür görmedikleri ve haber alamadıkları köpeklerin hayatlarından endişe ettiklerini belirterek, polis merkezine gidip şikayette bulundu.
ŞÜPHELİNİN ANKARA'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası kimliği saptanan şüphelinin Ankara'da olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.