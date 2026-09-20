Kurtlar Vadisi'ndeki gizem yıllar sonra yeniden gündemde! Bilirkişi atandı, 397 bölüm tek tek incelenecek

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma, yıllar önce ekrana gelen “ Kurtlar Vadisi Pusu” dizisine uzandı. Bilirkişi heyeti, dizinin ilk 97 bölümü ile “ Kurtlar Vadisi Pusu”nun 300 bölümünü tek tek inceleyerek senaryo, karakterler, sahneler ve iddia edilen örgütsel mesajlar üzerinden rapor hazırlayacak.

397 BÖLÜMÜN TAMAMI MERCEK ALTINA ALINIYOR

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “ Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin bazı sahneleri ve karakterleri için bilirkişi incelemesi kararı verilmişti. Son gelişmeyle incelemenin kapsamının genişletildiği ve dizinin ilk 97 bölümü ile devam serisi “ Kurtlar Vadisi Pusu”nun 300 bölümünün değerlendirmeye alınacağı bildirildi. Böylece bilirkişi heyetinin önünde toplam 397 bölümlük bir arşiv bulunacak.

İncelemede yalnızca belirli sahnelerin değil, dizinin senaryosu, diyalogları ve içeriklerinin bütünlük içerisinde değerlendirilmesi bekleniyor.

GÖZLER “KAZIM KAŞİFOĞLU” KARAKTERİNDE

Soruşturmanın diziyi ilgilendiren bölümünün merkezinde ise “Kazım Kaşifoğlu” karakteri bulunuyor. Karakterin gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialar yıllardır tartışılırken, savcılık bu iddiaların bilirkişi incelemesiyle değerlendirilmesine karar verdi.

Ayrıca bazı bölümlerde görülen “FG” harflerini taşıyan araç plakaları ile dizinin belirli bölümlerinde FETÖ/PDY lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerik bulunup bulunmadığı da inceleme başlıkları arasında yer alıyor. Savcılık, bunların kesinleşmiş tespitler değil, soruşturma kapsamında araştırılan iddialar olduğunu açıkladı.

ÖLÜMÜNDEN 2 GÜN ÖNCE YAYINLANAN BÖLÜM DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin yer aldığı bölümlerin yayın tarihleri ile Kozinoğlu'nun ölüm tarihi arasındaki zamanlama.

“ Kurtlar Vadisi Pusu”nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde, Kaşifoğlu'nun bir hücrede tutulduğu, darbedildiği ve ölümle tehdit edildiği sahneler ekrana geldi. Kaşif Kozinoğlu ise bu bölümün yayınlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

Bu zamanlama, yıllar sonra yeniden açılan soruşturmanın dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Ancak dizideki karakter ile gerçek hayattaki Kozinoğlu arasında kesin bir bağlantı kurulduğu veya dizinin gerçek olaydan haberdar olduğu yönünde kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor. Bilirkişi incelemesinin amacı da bu iddiaların araştırılması.

KAŞİFOĞLU'NUN ÖLÜMÜ DE AYRI BİR İNCELEME KONUSU

Soruşturmada dizinin 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümü de dikkat çekiyor. Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahne ekrana geldi.

Bölümde Kaşifoğlu'nun spor yaptıktan sonra duş aldığı ve “Kara” karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü sahne yer aldı. Bu sahnenin, Kozinoğlu'nun gerçek hayattaki ölümüyle bağlantılı olup olmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilen iddialar arasında bulunuyor.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜM DOSYASI 15 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon ve OdaTV soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de hayatını kaybetti. İlk soruşturmanın ardından 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Dosya, 2026 yılında yeniden gündeme geldi. Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ağustos 2026'da önceki takipsizlik kararını kaldırmasının ardından soruşturma yeniden yürütülmeye başlandı. Kozinoğlu'nun mezarı da açılarak alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DİZİNİN SENARİSTLERİ DE İFADE VERDİ

Soruşturmanın Kurtlar Vadisi ayağında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.

Senaristlerin ifadelerine başvurulmasının ardından savcılığın dizinin bölümlerine ilişkin bilirkişi incelemesini genişletmesiyle dosya yeni bir aşamaya taşındı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPOR HAZIRLAYACAK

Heyetin 397 bölümü inceleyerek senaryo, karakterler, diyaloglar, görsel unsurlar ve soruşturma kapsamında gündeme getirilen iddiaları değerlendirmesi bekleniyor.

Hazırlanacak raporun ardından savcılığın, Kurtlar Vadisi'ndeki içeriklerin Kozinoğlu soruşturması açısından herhangi bir bağlantı taşıyıp taşımadığına ilişkin değerlendirmesini sürdürmesi bekleniyor. Şu aşamada bilirkişi incelemesi bir tespit veya hüküm değil, soruşturma kapsamında delillerin değerlendirilmesine yönelik bir işlem niteliğinde.