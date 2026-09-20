İstanbul'un 17 ilçesi karanlığa gömülecek! Elektrikler saatlerce gelmeyecek

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. BEDAŞ tarafından açıklanan programa göre 21 Eylül'de 17 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda enerji kesintileri meydana gelecek.

KESİNTİLER SAATLERCE SÜRECEK

BEDAŞ'ın planlı bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği kesintiler, ilçelere göre farklı saatlerde uygulanacak. Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin kısa süreli olması beklenirken, bazı mahallelerde çalışmaların 9 saate kadar devam etmesi planlanıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti saatlerini önceden kontrol etmesi önem taşıyor.

17 İLÇEDE ELEKTRİKLER KESİLECEK

21 Eylül tarihli programa göre İstanbul'un farklı noktalarında elektrik kesintileri yapılacak. Kesintilerden etkilenecek ilçeler arasında çok sayıda mahalle ve sokak bulunuyor. Çalışmaların kapsamı ve süresi, bölgelerde yapılacak bakım faaliyetlerine göre değişiklik gösteriyor. BEDAŞ'ın duyurusuna göre kesintiler özellikle bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor.

BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK 18.00'E KADAR GELMEYECEK

Planlı kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ilçelere göre farklılık gösteriyor. Program kapsamında en erken kesinti 07.00'de Güngören'de başlayacak. Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sarıyer'deki bazı bölgelerde ise çalışmaların 18.00'e kadar sürmesi planlanıyor. Elektriklerin belirtilen saatlerden önce veya sonra gelebileceği de bakım çalışmalarının durumuna göre değişebiliyor.

KESİNTİ DETAYLARI BEDAŞ'TAN ÖĞRENİLECEK

İstanbul'da elektrik kesintisinden etkilenecek mahalle, sokak ve saat bilgileri için vatandaşların Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama ekranını ziyaret etmesi gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com