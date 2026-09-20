Haberler

İstanbul'un 17 ilçesi karanlığa gömülecek! Elektrikler saatlerce gelmeyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un 17 ilçesi karanlığa gömülecek! Elektrikler saatlerce gelmeyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren elektrik kesintisi programı açıklandı. BEDAŞ'ın duyurusuna göre 21 Eylül tarihinde 17 ilçede bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı mahallelerde kesintiler 9 saate kadar sürecek.

  • BEDAŞ'ın açıkladığı programa göre 21 Eylül'de İstanbul'un 17 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
  • Kesintiler bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak ve bazı mahallelerde 9 saate kadar sürecek.
  • En erken kesinti 07.00'de Güngören'de başlayacak; Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sarıyer'deki bazı bölgelerde elektrik 18.00'e kadar gelmeyecek.

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. BEDAŞ tarafından açıklanan programa göre 21 Eylül'de 17 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda enerji kesintileri meydana gelecek.

KESİNTİLER SAATLERCE SÜRECEK

BEDAŞ'ın planlı bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği kesintiler, ilçelere göre farklı saatlerde uygulanacak. Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin kısa süreli olması beklenirken, bazı mahallelerde çalışmaların 9 saate kadar devam etmesi planlanıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti saatlerini önceden kontrol etmesi önem taşıyor.

17 İLÇEDE ELEKTRİKLER KESİLECEK

21 Eylül tarihli programa göre İstanbul'un farklı noktalarında elektrik kesintileri yapılacak. Kesintilerden etkilenecek ilçeler arasında çok sayıda mahalle ve sokak bulunuyor. Çalışmaların kapsamı ve süresi, bölgelerde yapılacak bakım faaliyetlerine göre değişiklik gösteriyor. BEDAŞ'ın duyurusuna göre kesintiler özellikle bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor.

BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK 18.00'E KADAR GELMEYECEK

Planlı kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ilçelere göre farklılık gösteriyor. Program kapsamında en erken kesinti 07.00'de Güngören'de başlayacak. Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sarıyer'deki bazı bölgelerde ise çalışmaların 18.00'e kadar sürmesi planlanıyor. Elektriklerin belirtilen saatlerden önce veya sonra gelebileceği de bakım çalışmalarının durumuna göre değişebiliyor.

KESİNTİ DETAYLARI BEDAŞ'TAN ÖĞRENİLECEK

İstanbul'da elektrik kesintisinden etkilenecek mahalle, sokak ve saat bilgileri için vatandaşların Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama ekranını ziyaret etmesi gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com
Premier Lig'de 8 gollü nefes kesen düello

Premier Lig'de 8 gollü efsane maç
Süper Lig'in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı

Süper Lig'in eski yıldızı kabusu yaşadı! Maç öncesi dehşet anları
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! 'Şartlar yerine gelmezse...'

İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış!
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımbilgi772:

3 gün üst üste 20 şer saat kestiler bizde. Bunlar iş bilmez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balkonda temizlik sonu oldu! 5. kattan düşen kadın kurtarılamadı

Temizlik yapayım derken canından oldu
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak

Tapuda sessiz sedasız büyük değişiklik! Bu adım herkesi ilgilendiriyor
İran, ABD ile savaşı bitirmek için şartlarını Katar ve Pakistanlı ara buluculara iletti

İran açıkladı: ABD ile gerilimi bitirmek için şartlarımız var
Mardin Derik'te 13 yaşındaki Selahattin Karayel için arama çalışması başlatıldı

Mardin’de 13 yaşındaki çocuktan haber yok: Arama çalışması başlatıldı
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

Gece yarısı sürpriz hamle! Tatili yarıda kesti, gözler şimdi o kararda
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

Kamyonetten atlayan kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu