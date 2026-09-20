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Premier Lig'de 8 gollü nefes kesen düello

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Premier Lig'de 8 gollü nefes kesen düello
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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, sahasında ağırladığı Sunderland'i 5-3 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Sunderland karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester Cityy, 5-3'lük skorla kazandı.

8 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN CITY

Ev sahibi Manchester City, 8. dakikada Enzo Fernandez ile öne geçti. Konuk ekip Sunderland, Brian Brobbey ile 12. dakikada skoru eşitledi. Manchester City, 29. dakikada Rayan Cherki ile yeniden öne geçerken, Sunderland, 33. dakikada yine Brobbey ile durumu eşitledi. Manchester City, 43. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle devreye 3-2 ile gitti. Ev sahibinde forma giyen Semenyo, 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı farkı ikiye çıkarttı. Sunderland'de takımın en iyi isimlerinden olan Brian Brobbey, 59. dakikada skoru 4-3 yaparak takımını umutlandırdı. Maçta son sözü Manchester City söyledi. Mücadelenin 81. dakikasında Manchester City, Erling Haaland'ın golüyle maçı 5-3 kazandı. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Manchester City, ligde 5'te 5 yaptı ve 15 puana yükseldi. Sunderland, 4 puanda kaldı. Manchester City, milli aranın ardından Liverpool deplasmanına gidecek. Sunderland, sahasında Brighton'ı konuk edecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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