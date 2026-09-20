Ahmet Çakar'dan Okan Buruk için flaş iddia

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Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 kaybettiği maçı değerlendirdi. Ahmet Çakar, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

"HALİ İÇLER ACISI"

Galatasaray'ın kötü bir performans çizdiğini ifade eden Ahmet Çakar, "Galatasaray'ın hali içler acısı. Artık Okan Buruk'tan bu takıma hayır gelmez." dedi.

"BİLEREK KENDİNİ ATTIRDI!"

Okan Buruk'un kendisini bilerek oyundan attırdığını iddia eden Ahmet Çakar, "Bilerek isteyerek kendini attırdı ki böylesine rezil bir maçtan sonra basın toplantısına çıkmasın diye. Bu kaçıncı! Daha önceki tüm maçlarına bakıyoruz, neredeyse hepsinde atılması lazım. Hep küfür, hep küfür." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA İŞİ BİTMELİ"

Sözlerine devam eden Ahmet Çakar, "Bence artık bu geceden sonra Okan Buruk ile Galatasaray'ın işi bitmiştir, bitmelidir." değerlendirmesinde bulundu.