Haberler

Ne pilav ne de tava... Ordu'da hamsili simit yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ne pilav ne de tava... Ordu'da hamsili simit yapıldı Haber Videosunu İzle
Ne pilav ne de tava... Ordu'da hamsili simit yapıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+128 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da fırın işleten Bahtiyar Bodur, balık ekmekten esinlenerek hamsi ile simidi bir araya getirdi. Temizlenen hamsilerin ön pişirme ve baharatlama işlemlerinin ardından hamurla buluşturulmasıyla hazırlanan hamsili simit müşterilerin beğenisini toplarken, işletmeci talebe göre mezgit, levrek ve istavritli simitler de üretmeyi planladıklarını söyledi.

  • Ordu'da fırın işletmecisi Bahtiyar Bodur, hamsi ile simidi birleştirerek hamsili simit üretti.
  • Hamsili simit, temizlenip fırında ön pişirmeden geçirilen ve baharatlarla tatlandırılan hamsinin hamurla buluşturulmasıyla yapılıyor; simit şekli verildikten sonra yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor.
  • Bodur, talebin artması halinde levrek, mezgit ve istavrit gibi farklı balık türleriyle de simit üretmeyi planlıyor.

Ordu'da fırın işletmeciliği yapan Bahtiyar Bodur, daha önce fındıklı, cevizli, fıstıklı ve tahinli gibi farklı çeşitlerde simitler üreterek yeni lezzetler denedi. 

HAMİS İLE SİMİT BİRLEŞTİRDİ

Balık ekmekten esinlenen Bodur, bu kez hamsi ile simidi birleştirdi. İlk müşterilerden olumlu geri dönüşler alan Bodur, talebin artması halinde farklı balık türleriyle de simit üretmeyi planladığını söyledi.

"MÜŞTERİLERİMİZ GÜZEL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Bodur, "Biz mesleğe ilk başladığımız zamandan itibaren özellikle simit konusunda fark oluşturmak istedik. Simidin her türlüsünü denemeye çalıştık. Fındıklı, fıstıklı, meyveli denedik ve hepsi beğenildi. En sonunda ise biz bunu hamsiyle birleştirmek için denemelere başladık. Yaptığımız denemelerin ardından güzel olduğu müşterilerimiz tarafından iletildi. Şu anda yeni bir ürün ve üretimine başladık. İnşallah devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

"MEVSİMSEL BİR ÜRÜN, KIŞIN GÜZEL OLUR"

Hamsili simidin mevsimsel bir ürün olduğunu belirten Bodur, farklı balık çeşitlerini de deneyeceklerini ifade etti. Bodur, "Simit geçmişi Osmanlı Dönemi’ne dayanan milli bir yiyeceğimiz. Biz farkındalık oluşturmak için bunu hamsili yapmak istedik. Dönüşümü şu anda olduğu gibi devam ederse biz farklı balık türleriyle de, örneğin levrek, mezgit, istavrit gibi diğer balık türleri ile de deneriz. Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın? Yaptık, oldu" diye konuştu.

HAZIRLANIŞINI DA ANLATTI

Fırında simit yapımında çalışan Gül Sarıyer ise hamsili simidin hazırlanışını anlattı. İlk olarak temizlenen hamsilerin fırında ön pişirmeden geçirildiğini belirten Sarıyer, ardından farklı baharatlarla tatlandırılan hamsinin hamurla buluşturulduğunu söyledi. Hamura simit şekli verildikten sonra fırınlanan ürünün yaklaşık 15-20 dakika içerisinde piştiğini ifade eden Sarıyer, ortaya lezzetli bir ürün çıktığını kaydetti.

Hamsili simidi deneyen müşteriler de lezzetini beğendiklerini dile getirdi. Bazı müşteriler tadını ekmek arası hamsiye benzetirken, bazıları ise hamsili pilavı andırdığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık

Bir tuhaf açıklama daha: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
Trump, zafer takı projesinin 'üst düzey bir askeri kompleks' olacağını belirtti

Trump, başkentin ortasına devasa bir askeri kompleks dikiyor
Antalya'da otelin koridorunda ölü bulundu! 38 yaşındaki Rus turistin ölümü şüpheli

10 gün önce giriş yapmıştı! Rus turist koridorda ölü bulundu
Japonya'dan dünyada bir ilk! Arızalanan robotlar için özel ambulans

Bu ambulans biraz farklı! İnsanlara değil insansılara yetişecek
İsrail bağlantılı şebekeye operasyonda skandal detay: Moral olsun diye uyuşturucu ve dansözlü partiler düzenlemiş

İsrail bağlantılı şebekeye operasyonda skandal detay
İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü'nün Ankara istikameti ve Beykoz'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

FSM Köprüsü'nde o istikamet kapandı! İşte alternatif güzergahlar
Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

Kamyonetten atlayan kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu