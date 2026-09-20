Mardin'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin'den acı haber! Cansız bedeni mısır tarlasında bulundu

Mardin'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin'den acı haber! Cansız bedeni mısır tarlasında bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Derik ilçesinde 19 Eylül'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'den haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, dron ve arama köpeklerinin desteğiyle mahalle kırsalını taradı. Çocuğun cansız bedeni bir mısır tarlasında bulundu. Cumhuriyet savcılığının olay yerindeki ilk incelemesinin ardından cenaze otopsi için morga kaldırılırken, jandarma olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.
Mardin'in Derik ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu.
DRON VE KÖPEKLERLE ARANDI
Edinilen bilgiye göre, Konuk Mahallesi'nde Selahattin Karayel (13), 19 Eylül'de evinden ayrıldı. Karayel'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Karayel, bir mısır tarlasında ölü olarak bulundu.
JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU
Cumhuriyet savcılığı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.