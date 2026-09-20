Yakınları haber alamayınca eve gittiler! Nevşehir'de sır ölüm

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Nevşehir'de kahreden olay, Bekdik Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan Y.B.'nin yakınları, durumundan endişelenerek yaşadığı eve gitti.

YAKINLARI EVE GİRDİ, ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Yakınları, yedek anahtarı kullanarak eve girdi. İçeride Y.B.'yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme başlattı.

İLK İNCELEMEDE İNTİHAR DEĞERLENDİRMESİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde, Y.B.'nin tüfekle yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirildi. Ancak olayın kesin nedeni ve ölüm şeklinin belirlenmesi için adli inceleme süreci başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı çalışma gerçekleştirdi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Y.B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Y.B.'nin ölümünün ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk değerlendirmede intihar ihtimali üzerinde durulurken, olay yerinde yapılan incelemeler ve otopsi sonucunun soruşturmanın seyrinde belirleyici olması bekleniyor. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine ortaya çıkan olay, mahallede üzüntüye neden oldu. Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.B.'nin ölümüne ilişkin tüm ayrıntılar araştırılıyor. Olay yeri incelemesinde elde edilen bulgular ile otopsi işleminin ardından ölümün kesin nedeni netleşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı