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Biber fiyatı artınca Şanlıurfa'da ev yapımı isot 500 liradan satılıyor

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Biber fiyatı artınca Şanlıurfa'da ev yapımı isot 500 liradan satılıyor
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Şanlıurfa'da kırmızı biberin kilogramı 34-35 liraya, ev yapımı isotun kilogramı ise 500 liraya yükseldi. Biber pahalandığı için evde isot yapamayanların çarşıdan almaya yönelmesiyle esnaf, isota talebin geçen yıla göre arttığını söyledi.

Şanlıurfa'da geçen yıl kilogramı 300 liradan satılan ev yapımı isot, bu yıl 500 liradan alıcı buluyor.

Şanlıurfa'nın verimli topraklarında yetiştirilen kırmızı biberler, hasadın ardından başta kadınlar olmak üzere üreticilerin emeğiyle işlenerek isot haline getiriliyor. Kent mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden isot, hem yöre halkının hem de Şanlıurfa'yı ziyaret edenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçen yıl 15-16 lira seviyesinde olan kırmızı biberin kilogramı bu yıl 34-35 liraya yükselirken, ev yapımı isotun kilogram fiyatı da 300 liradan 500 liraya çıktı.

Biber fiyatı arttı, hazır isota talep yükseldi

İsot satışı yapan esnaf Fevzettin Catın, bu yıl ürüne olan talebin geçen yıla göre arttığını söyledi. Catın, "Geçen yılla oranla bu yıl isota rağbet biraz daha arttı. Geçen yıl herkes evinde isotunu yapıyordu, çarşıdan almıyordu. Bu yıl biberin fiyatı biraz yüksek olduğu için kimse artık evde yapamıyor, gelip bizlerden alıyor" dedi. Catın, ev yapımı isotun kilogramını 500 liradan sattıklarını belirterek, "Biberlerimiz zeytinyağı ile yağlanmış, tuzu çok azdır. İçinde kesinlikle tohum yoktur ve bozulma da olmuyor" diye konuştu.

Almanya'ya isot götürecek

Şanlıurfa'yı ziyaret edenlerden Ferit Aktürk de kentteki isot ve baharatların lezzetini beğendiğini söyledi. Almanya'dan Şanlıurfa'ya geldiğini belirten Aktürk, alışveriş yaptığını ifade ederek, "Buradan aldığımız isot ve diğer baharatların tadı gerçekten çok mükemmel. Fiyatta geçen yılla oranla çok büyük bir fark görmedim. Onun için poşetlerimizi doldurduk. Taşıyamayacağımız kadar çok aldık" dedi. Aktürk, aldığı isot ve baharatları Almanya'ya götüreceğini belirterek, "Çiğ köfteyi gerçekten çok sevdiğimiz için baharatlarımızı, isotumuzu bir dahaki gelişimize yetecek kadar alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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