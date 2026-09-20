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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM 81. Genel Kurulu için ABD'ye gitmeyi planlıyor

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın BM 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine gitmesi planlanıyor. Tesnim'e göre son ana kadar değişiklik olmazsa Pezeşkiyan'ın genel kurulda İran'a yönelik saldırılar ve İran'ın tutumu hakkında konuşması, ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitmesinin planlandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Pezeşkiyan'ın, son ana kadar bir değişiklik yaşanmaması halinde ABD'ye gitmesi planlanıyor.

New York'ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidecek Pezeşkiyan'ın, genel kurulda İran'a yönelik saldırılar ve ülkesinin tutumu hakkında konuşma yapması ve çeşitli ülke liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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