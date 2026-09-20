Aydın Germencik'te elektrik akımına kapılan Ayten Başaran hayatını kaybetti

AYDIN'ın Germencik ilçesinde evinde temizlik yaptığı sırada elindeki üçlü prize su temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan Ayten Başaran (20), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Germencik ilçesine bağlı Reis köyünde meydana geldi. Evinde temizlik yapan Ayten Başaran'ın elindeki hortumdan akan su, iddiaya göre diğer elinde tuttuğu üçlü prize temas etti. Başaran, bu sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ayten Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başaran'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı