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Amedspor tribünlerinde anlamlı görüntüler

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Amedspor tribünlerinde anlamlı görüntüler
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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Amedspor, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Diyarbakır Stadyumu'nu hınca hınç dolduran binlerce Diyarbakır taraftarı Türk bayrağı ve Amedspor atkılarıyla takımlarına yoğun destek verdi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amedspor, sahasında ağırladığı güçlü rakibi Beşiktaş’ı nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK

Diyarbakır Stadyumu’nda tribünleri tamamen dolduran binlerce futbolsever, ellerinde Türk bayrakları ve Amedspor atkılarıyla maç boyunca takımlarına muazzam bir destek verdi. Taraftarının coşkulu atmosferini arkasına alan ev sahibi ekip, sahadan 3 puanla ayrılarak unutulmaz bir galibiyet elde etti.

AMEDSPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte lider olan Amedspor'da tribünlerde büyük bir sevinç yaşandı. Diyarbakır ekibi, bu kritik galibiyetle ligde olan iddiasını güçlü bir şekilde hissettirdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Gaffar Okkan a armağan olsun diyelim.

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Göstermelik de olsa Güzel kareler...

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Haber Yorumlarıhj26b9jgz7:

hak edene hakkını vermek insanlıkdır .Bravo Amed spor

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Haber Yorumlarıhj26b9jgz7:

Hakettiler kazandılar Helal olsun

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