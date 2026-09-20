Amedspor tribünlerinde anlamlı görüntüler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amedspor, sahasında ağırladığı güçlü rakibi Beşiktaş’ı nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK

Diyarbakır Stadyumu’nda tribünleri tamamen dolduran binlerce futbolsever, ellerinde Türk bayrakları ve Amedspor atkılarıyla maç boyunca takımlarına muazzam bir destek verdi. Taraftarının coşkulu atmosferini arkasına alan ev sahibi ekip, sahadan 3 puanla ayrılarak unutulmaz bir galibiyet elde etti.

AMEDSPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte lider olan Amedspor'da tribünlerde büyük bir sevinç yaşandı. Diyarbakır ekibi, bu kritik galibiyetle ligde olan iddiasını güçlü bir şekilde hissettirdi.