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Ankara'da narkotik operasyonlarında 84 şüpheli gözaltına alındı, 26'sı tutuklandı

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Ankara'da narkotik operasyonlarında 84 şüpheli gözaltına alındı, 26'sı tutuklandı
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 13-19 Eylül'de kent genelinde düzenlediği narkotik operasyonlarında 84 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı tutuklanırken operasyonlarda uyuşturucu maddeler, tabanca ve para ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu madde temin eden şahısların yakalanmasına yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 84 şüpheli gözaltına alındı, 26 şüpheli tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 13-19 Eylül tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde temin eden ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 164 gram esrar, 4 bin 206 adet sentetik ecza, 963 gram sentetik kannabinoid, 843 gram metamfetamin, 122 gram A.M. maddesi, 53 gram kokain, 35 adet kenevir bitkisi, 4 adet ecstasy ve 1 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda ayrıca 7 hassas terazi, 4 tabanca, 4 şarjör, 66 tabanca fişeği ile 119 bin 935 lira ve 5 bin 200 dolar ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 84 şüpheliden 26'sı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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