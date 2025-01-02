Siyasilerden Ferdi Tayfur için ardı ardına taziye mesajları

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından peş peşe baş sağlığı mesajları yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

"Arabesk müziğinin usta ismi, beyefendi kişiliğiyle gönüllerde taht kuran kıymetli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

"Milletimizin gönlünde "Ferdi Baba" ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

""İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

"Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

"Sanat dünyamızın değerlisi; sesiyle, sözüyle milyonların duygularına tercüman olan, arabesk müziğin beyefendisi sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

"Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

"Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

"Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran büyük sanatçıyı daima hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun."

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

"Hüznümüze de sevincimize de eşlik eden unutulmaz eserleriyle hepimizin hayatına dokunan, Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim."

MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHARREM İNCE

"Yıldızlar da kayar durmaz yerinde" önemli şarkılarından biriydi. Bir yıldız gibi geçti hayatımızdan... Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, başsağlığı diliyorum. Bir gün gitsen bile hatıran yeter."

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

"Yaşama veda eden Sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

ADANA BB BAŞKANI ZEYDAN KARALAR

"Adana'mızın yetiştirdiği büyük değer, müzik dünyasının efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Eserleriyle milyonların kalbine dokunan büyük sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve hayranlarına başsağlığı diliyorum."

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

"Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sesiyle milyonların kalbine dokunan büyük bir sanatçıyı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

"Hayatımıza dokunan sözlerin ve yorumların sahibi, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Çok üzgünüz. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."