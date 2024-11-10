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Güvercin kümesini depoya çevirip tatlı üreten işletmeye baskın

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Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsatsız ve sağlıksız şartlarda tatlı üreten bir depoya baskın düzenledi. Daha önce güvercin kümesi olarak kullanılan yerin ve içindeki ürünlerin pislik içinde olduğu görülürken, ekipler depoyu mühürledi.

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri 71 Evler Mahallesi'nde sağlıksız şartlarda merdiven altı tatlı üretimi yapılan depoya baskın yaptı.

Eskişehir'de Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Tatlı Üretimine Baskın

KÖMÜRLÜKTEN BOZMA DEPODA TATLI ÜRETİMİ

Telefonla yapılan bir ihbarı değerlendiren Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri, 71 Evler Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde, kömürlükten bozma bir depoda, ballı ballı ve lokma tatlılarının sağlıksız şartlar altında üretildiğini tespit ederek, işlem uyguladı.

Eskişehir'de Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Tatlı Üretimine Baskın

DEPO MÜHÜRLENDİ

Daha önce güvercin kümesi olarak kullanan depo, ruhsatsız faaliyet ve hijyen şartlarına aykırı gıda üretimi yapmaktan dolayı mühürlenerek ticaretten men edildi. İşyeri sahibine ise koku, çevreyi kirletme ve ruhsatsız işyeri açmaktan ceza kesildi.

Eskişehir'de Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Tatlı Üretimine Baskın

Vatandaşların ruhsatsız ve sağlıksız şartlarda üretim yapan bu tür işletmelerle ilgili duyarlı olması gerektiğini belirten yetkililer, bu tür işletmeleri Odunpazarı Belediyesi ya da Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerine bildirmesini istedi.

Eskişehir'de Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Tatlı Üretimine Baskın

Eskişehir'de Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Tatlı Üretimine Baskın

Eskişehir'de Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Tatlı Üretimine Baskın

Eskişehir'de Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Tatlı Üretimine Baskın

Eskişehir'de Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Tatlı Üretimine Baskın

Eskişehir'de Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Tatlı Üretimine Baskın

Eskişehir'de Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Tatlı Üretimine Baskın

Eskişehir'de Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Tatlı Üretimine Baskın

Güvercin kümesini depoya çevirip tatlı üreten işletmeye baskın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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