Esenler'de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde boşanma aşamasında olan ve mahkeme kararıyla aralarında uzaklaştırma kararı bulunan çiftten Şaban Yaztırmak, eşyalarını almak için eşi Sevilay Yaztırmak'ın yaşadığı 5 katlı binanın giriş katında bulunan daireye geldi.

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ BIÇAKLADI, KENDİNE ZARAR VERDİ

Burada çift arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Bu sırada koca Yaztırmak, eşi Sevilay Yaztırmak'ı defalarca bıçakladı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Şaban Yaztırmak bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Olayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEHDİTLE YAKLAŞTIRMADI, KADINI TEKMELEDİ

Eşini bıçaklayan Şaban Yaztırmak, çevreden yardım etmek isteyenlere de tehditler savurarak yaralı kadına yaklaşılmasını engelledi. Yaralı kadına tekmeler de savuran Şaban Yaztırmak'a, olay yerine gelen Esenler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Kısa sürede saldırganı etkisiz hale getiren polis ekipleri, elindeki bıçağı alarak yere yatırdı.

KURTARILAMADI

Bu sırada çevredekiler, yaralı kadının yardımına koştu. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 34 yaşındaki Sevilay Yaztırmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Yaztırmak'ın ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu öğrenilirken saldırgan kocanın tedavisi devam ediyor.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, sokakta yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kocanın yaraladığı karısını tekmelediği, ardından bıçakla kendine zarar verdiği ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı anlar yer aldı. Saldırgan kocanın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada çevredeki bazı vatandaşların tekme attığı bu sırada polisin ise engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı.

"'SENİ DE VURURUM' DEDİ"

Saldırgan kocayı durdurmaya çalışan vatandaşlardan Metin Korkmaz, "Boşanma aşamasındalar, kadın kendi eşyalarını almaya gelmiş. Aralarında tartışma çıktı, ondan sonra adam bıçakladı eşini. Kendi boğazına da bıçak attı, eline de attı, kendini bıçakla yaraladı. Ben gittim biraz sakinleştirmeye çalıştım, adam durmadı. Bana 'Seni de vururum' dedi, kendi boğazına bıçak attığı için geri geldim. Tanıyordum dükkana gidip geliyordu, sakin biriydi. Artık aralarında ne geçti bilmiyoruz. Herhalde cinnet geçirmiş adam" dedi.