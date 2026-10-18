Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Trump’tan Netanyahu’ya seçim öncesi açık destek: Bibi sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump’tan Netanyahu’ya seçim öncesi açık destek: Bibi sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail’deki seçimlere yalnızca 9 gün kala ABD Başkanı Donald Trump’tan Başbakan Binyamin Netanyahu’ya dikkat çeken bir destek geldi. Netanyahu’ya “tam ve kesin destek” verdiğini açıklayan Trump, “Bibi sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz” sözleriyle İsrail Başbakanı’nı överken, onu “Büyük Savaşçı Başbakan” olarak nitelendirdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, 18 Ekim'de Truth Social üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 27 Ekim'deki seçimler öncesinde destek verdiğini açıkladı.
  • KAN'ın 12 Ekim anketinde Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 22, Netanyahu'nun Likud Partisi 20 sandalye ile öngörüldü; başbakanlık tercihinde Eisenkot yüzde 43, Netanyahu yüzde 38 destek aldı.
  • Netanyahu, Trump'ın desteğine sosyal medyadan teşekkür ederek 'Birlikte görevi tamamlayacağız' mesajını paylaştı.

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail’de 27 Ekim’de yapılması planlanan seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu’ya desteğini açıkladı. Trump, Netanyahu’yu “Büyük Savaşçı Başbakan” olarak nitelendirirken, İran’a karşı yürütülen mücadelede İsrail liderini önemli bir ortak olarak tanımladı. Açıklama, anketlerde Netanyahu’nun Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi arasındaki rekabetin öne çıktığı bir dönemde geldi.

 “TAM VE KESİN DESTEK” MESAJI

Trump, 18 Ekim’de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu’nun yeniden başbakan seçilmesi için desteğini duyurdu. Abd Başkanı, mesajında Netanyahu’nun kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağını belirterek İsrail liderine yönelik övgülerde bulundu.

Trump, Netanyahu için “Büyük Savaşçı Başbakan” ifadesini kullanırken, onu İran’a karşı mücadelede ve barış çabalarında önemli bir ortak olarak tanımladı. ABD Başkanı ayrıca, İsrail’in yanlış bir lider seçmesi durumunda İran’la ilgili mücadelenin ABD’nin omuzlarına kalabileceğini savundu. 

NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR

Netanyahu da Trump’ın desteğine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. İsrail Başbakanı, ABD Başkanı’na desteği ve ortak çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Birlikte görevi tamamlayacağız” mesajını paylaştı.

ANKETLERDE EISENKOT VE LİKUD YARIŞI

Trump’ın açıklaması, İsrail’de seçim yarışının yoğunlaştığı bir dönemde geldi. İsrail kamu yayıncısı KAN’ın 12 Ekim’de yayımladığı ankette, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un liderliğindeki Yashar Partisi’nin 22 sandalye, Netanyahu’nun Likud Partisi’nin ise 20 sandalye kazanabileceği öngörüldü.

Aynı ankette, başbakanlık için tercih sorusunda Eisenkot yüzde 43, Netanyahu ise yüzde 38 destek aldı. Netanyahu’nun desteklediği siyasi blokun 120 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmak için gereken 61 sandalyenin altında kaldığı görüldü. Anket sonuçları, seçim öncesindeki siyasi rekabetin ve koalisyon hesaplarının önemini ortaya koydu. 

TRUMP’IN DESTEĞİNİN SEÇİME ETKİSİ MERAK KONUSU

Trump, Netanyahu’ya verdiği desteği seçimden yalnızca dokuz gün önce açıklamış oldu. İki lider uzun süredir yakın siyasi ilişki yürütse de İran savaşı ve bölgesel gelişmelere ilişkin stratejiler konusunda zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığı bildirildi.

Trump’ın açıklamasının İsrailli seçmenler üzerindeki etkisinin ne olacağı ise henüz belli değil. 27 Ekim’de yapılacak seçimlerde partilerin sandalye dağılımının yanı sıra, hükümeti kurabilecek çoğunluğun oluşup oluşmayacağı da belirleyici olacak.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci

Antrenmandan paylaşılan fotoğraf taraftarı sevince boğdu
A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday

Montella'nın yerine 2 bomba aday!
Denize kıyısı olmayan Sivas'tan Ege'ye palamut gidiyor! Tanesi 100 liradan satılıyor

Denize kıyısı yok ama Ege'ye balık gönderiyor! Tanesi 100 lira
Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki adamı ikna etti! 200 bin liralık altınları son anda sarraf kurtardı

Telefonu bir an bırakmadı! Altınlarını sarraf son anda kurtardı
Zonguldak'ta 3 gündür etkili sağanak sonrası duvarı çöken evin kalan bölümü de çöktü

İki günde evin tamamı çöktü
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıİDO BEY:

Kişi sevdiğiyle beraberdir....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Şeytanın 9 başından en büyüğü bu kansız abd işte

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

bu 2 kişi dünyada fazla ve gereksizler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet İPTAŞ:

BUNLAR DÜNYAYA TEHDİT VE İNSANLIĞA TEHDİT. AMERİKA OLMADAN TERÖRİST İSRAİL OLMAZ,TERÖRİST İSRAİL OLMADAN AMERİKA OLMAZ. ABDYİ BU TERÖRİST İSRAİL YÖNETİYOR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısait turk:

inşallah kaybeder sonrasını heğ beraber görürüz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası

Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı

İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan
Melike Şahin’den oğlu Robin’le ilk fotoğraflar! Lohusalara da selam gönderdi

Ünlü şarkıcı 9 günlük oğluyla ilk fotoğraflarını yayınladı
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin

Nihat Kahveci'den Süper Lig devine kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi
Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış

Melis İşiten’den çok konuşulacak itiraf: Sevgilim varken aşık oldum
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti

Haberi alan 60 bin kişi AVM'ye koştu, kilometrelerce kuyruk oluştu
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda dehşet! Otomobile çarpan TIR köprüden uçup yandı, şoför son anda atladı

Otomobile çarpan TIR köprüden uçtu! Şoför son anda atladı
Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu

Vay Ederson vay! Resmen kilit vurdu