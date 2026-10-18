Trump’tan Netanyahu’ya seçim öncesi açık destek: Bibi sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz

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Abd Başkanı Donald Trump, İsrail’de 27 Ekim’de yapılması planlanan seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu’ya desteğini açıkladı. Trump, Netanyahu’yu “Büyük Savaşçı Başbakan” olarak nitelendirirken, İran’a karşı yürütülen mücadelede İsrail liderini önemli bir ortak olarak tanımladı. Açıklama, anketlerde Netanyahu’nun Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi arasındaki rekabetin öne çıktığı bir dönemde geldi.

“TAM VE KESİN DESTEK” MESAJI

Trump, 18 Ekim’de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu’nun yeniden başbakan seçilmesi için desteğini duyurdu. Abd Başkanı, mesajında Netanyahu’nun kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağını belirterek İsrail liderine yönelik övgülerde bulundu.

Trump, Netanyahu için “Büyük Savaşçı Başbakan” ifadesini kullanırken, onu İran’a karşı mücadelede ve barış çabalarında önemli bir ortak olarak tanımladı. ABD Başkanı ayrıca, İsrail’in yanlış bir lider seçmesi durumunda İran’la ilgili mücadelenin ABD’nin omuzlarına kalabileceğini savundu.

NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR

Netanyahu da Trump’ın desteğine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. İsrail Başbakanı, ABD Başkanı’na desteği ve ortak çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Birlikte görevi tamamlayacağız” mesajını paylaştı.

ANKETLERDE EISENKOT VE LİKUD YARIŞI

Trump’ın açıklaması, İsrail’de seçim yarışının yoğunlaştığı bir dönemde geldi. İsrail kamu yayıncısı KAN’ın 12 Ekim’de yayımladığı ankette, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un liderliğindeki Yashar Partisi’nin 22 sandalye, Netanyahu’nun Likud Partisi’nin ise 20 sandalye kazanabileceği öngörüldü.

Aynı ankette, başbakanlık için tercih sorusunda Eisenkot yüzde 43, Netanyahu ise yüzde 38 destek aldı. Netanyahu’nun desteklediği siyasi blokun 120 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmak için gereken 61 sandalyenin altında kaldığı görüldü. Anket sonuçları, seçim öncesindeki siyasi rekabetin ve koalisyon hesaplarının önemini ortaya koydu.

TRUMP’IN DESTEĞİNİN SEÇİME ETKİSİ MERAK KONUSU

Trump, Netanyahu’ya verdiği desteği seçimden yalnızca dokuz gün önce açıklamış oldu. İki lider uzun süredir yakın siyasi ilişki yürütse de İran savaşı ve bölgesel gelişmelere ilişkin stratejiler konusunda zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığı bildirildi.

Trump’ın açıklamasının İsrailli seçmenler üzerindeki etkisinin ne olacağı ise henüz belli değil. 27 Ekim’de yapılacak seçimlerde partilerin sandalye dağılımının yanı sıra, hükümeti kurabilecek çoğunluğun oluşup oluşmayacağı da belirleyici olacak.