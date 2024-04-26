Duruşma sonrası Dilan Polat'ın arkadaşları tarafından yüzüne tükürülen Banu Parlak: Adliyeden etten bir polis duvarıyla çıktım

Kasım ayından beri tutuklu bulunan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirme suçundan dün hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıkların tutukluk halinin devamına kadar verildi. Dava sonrası Dilan Polat'ın arkadaşı, Banu Parlak'a saldırdı. Aracında yayınladığı videoda yaşadığı saldırıyı anlatan Parlak, duruma tepki gösterdi.

DİLAN POLAT'IN ARKADAŞI, BANU PARLAK'IN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ"

Dilan Polat'ın arkadaşı Ebru Özen, duruşma sonrası yanlış ifade verdiğini ileri sürdüğü Banu Parlak'ın yanına giderek yüzüne tükürdü. Olay sonrasında Instagram hesabından paylaşım yapan Özen, "Senin suratına tükürmek az gelir s.ç..k gerekir. Allah bin belanı" diyerek ateş püskürdü.

"MERKEZLERİM KAPANDI, İŞİMDEN OLDUM"

Yaşadığı saldırıdan dolayı kendisini iyi hissetmediğini ve zor günler geçirdiğinden bahseden Banu Parlak, Instagram hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Türk adaletine ve yargısına güvenimi her zaman söylüyorum. 'Kumpas, kumpas, kumpas' dediler... Benim 11 kişiyi tutuklatacak nasıl bir kudretim olabilir? Böyle bir şey yok. Hala halkın vicdanına oynuyorlar. 'Evlatları var yazık' diyorsunuz da benim evladım ne olacak? Benim evladıma yazık değil mi? Merkezlerim kapandı, işim gücümden oldum. Bana yazık değil miydi? Benim çocuğum çocuk değil mi?"

"BİRKAÇ KİŞİ BİRDEN ÜSTÜME TÜKÜRDÜ"

"Çıkışta zaten ayrı bir saldırıya uğradım. Birkaç kişi birden üstüme tükürdü. Adliyenin içinde bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Nasıl bir cesaret? Alınan karardan mutluluk duyuyorum, takipçisi olacağım. Karşı tarafın çocukları için de üzülüyorum. Keşke hiçbir şey böyle olmasaydı. Hiçbir çocuk ebeveynlerinin suçlarını çekmemeli. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Etten bir polis duvarıyla çıktım adliyeden. Gerçekten iyi değilim. Tek amacım kızım ve kendim için güvenli bir dünya. Türk adaleti ve yargısının da benim haklı olduğumu gördüğü halde hala beni suçluymuş gibi göstermeye çalışan insanlar da Allah'ından bulsun. Hayatıma yeniden başlamak, düzgün ve huzurlu yaşamak istiyorum. Herkes kendi yaptığının sorumlusudur, beni sorumlu tutmaktan vazgeçin. Beni rahat bırakın."

NE OLDU?

Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin de 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen dava bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde görüldü. Sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat ile müşteki Banu Parlak hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada kimlik tespiti esnasında Engin Polat "aylık ortalama gelirim 200 bin" dedi. Dilan Polat da aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu söyledi. Engin Polat duruşma salonunda küçük oğlu ile telefonda konuşup konuşamayacağını sorarak "6 aydır konuşmuyoruz" dedi. Hakim bu talebin üzerine "her türlü temas yasak" dedi.

DİLAN POLAT AĞLAYA AĞLAYA İFADE VERDİ

Dilan Polat savunmasında "Ben Banu Parlak'ı tanırım kendisi 6 yıllık arkadaşım. Küsüp barıştığımız dönemler oluyordu. İş yeri kurşunlanmadan önce işleri konusunda benden yardım, destek istemişti. Ben de kendisine seve seve yardım edeceğimi söyledim. Daha sonra sosyal medyada haberleri görünce haberim oldu. Can güvenliğinin olmadığını ve bizi sorumlu tuttuğuna dair paylaşımlar gördüm. O ana kadar aramızda problem yoktu. İş yerinin kurşunlandığını da basın ve sosyal medyadan öğrendim. Bu sırada yargılandığımız kişilerle de hiçbir bağlantımız yoktur. Daltonlar çetesi eşimi ve beni de tehdit etmiştir. Bununla alakalı mesajlar da mevcut" dedi. Polat savunması sırasında da zaman zaman duygulanarak ağladı.

"CAN DALTON BENİ TEHDİT ETTİ"

Dilan Polat savunmasına şöyle devam etti: "Can Dalton bana 'Senin namusunu elinden alacağım' diye mesajlar da iletmişti. Bizi tehdit eden kişilerle aynı dosyada neden yargılanıyoruz bilmiyorum. Gürcistan'a 2018-2019 yıllarında hamilelik dönemimde gittim. Yemek yedim ziyaret ettim döndüm. Sosyal medyada ön planda bir hayat yaşıyorum. Maddi durumumuzun iyi olmasından dolayı farklı yollarla Halil İbrahim Kalkan'ın haraç kesmek istediğini düşünüyorum. Pendik şubemize giderek 'Tabelaları indirin' demişti. Çalışanların elinde ses kayıtları da mevcut. Benim Banu Parlak ile husumetim yoktu. Neden böyle bir konuda beni ve ailemi hedef gösterdi anlamıyorum. Dosyada bahsi geçen kimseyi aile üyelerim dışında yani tanımıyorum. Video için de ben sosyal medyada o dönemde aleyhime paylaşımlar yapılıyordu. Çocuklarım ve ailem için. Kafam çok karışıktı herkes saldırı halindeydi. Suçlamayı kabul etmiyorum."

Dilan Polat müşteki avukatının "Tedbir kararının anasını danasını göreceksin sözlerini kime söylediniz sorusu üzerine" "Benim orada direkt muhatabım yoktu. Kara para aklandığımıza, illegal işler yaptığımıza dair paylaşımlar yapılıyordu. Genel söyledim" dedi.

ENGİN POLAT: BANU PARLAK'I TANIMAM, BİZİM KİMSEYLE ALAKAMIZ YOK

Engin Polat ise savunmasında şunları söyledi: "Banu Parlak'ı tanımam. Görüşmüşlüğüm yoktur. Bir gün sosyal medyada 'Benim başıma bir şey gelirse Dilan ve Engin Polat sorumludur' diye açıklamalar yapıyor. Ben de eşime bu kadın senin arkadaşın değil mi neden böyle yapıyor ara kendisi ile görüş dedim. Eşim 'Ben aramam dedi' ben de üzerine düşmedim. Ama karım iyi niyetli olarak aramış benim sonradan haberim oldu. O ara çok mesele vardı. Kara para aklama. Onun da gerçek olmadığını yakında göreceğiz. Bu arkadaşın dükkanı kurşunlanmış. Akabinde bizden şikayetçi olmuş. İfadeye çağırdılar gittik. Olay bundan ibaret bizim hiç kimse ile bir alakamız yok."

"DAVADA YALANCI TANIKLIK YAPIYOR"

"Ben diğer sanıkların olduğunu bu mahkemede öğrendim şu an. Yalancı tanık Halil İbrahim Kalkan, bizi tehdit edip şubelerimizi arayıp Sezgin ve Engin Polat ile görüşeceğim diyerek tehdit ediyordu. Bu daha önceden de başımıza geldi. 'Onları şöyle yapacağım böyle yapacağım, bu tabelaları indirin bundan sonra burada Dilan Polat yazmayacak Halil İbrahim Kalkan yazacak' diyormuş. 2-3 ay devam etti. Biz telefon sapığı diye dikkate almadık. Lakin bir gün Pendik şubemize gidip tehditte bulunmuş. Babama 'bu böyle olmaz gidelim şikayetçi olalım fiziken de üzerimize gelmeye başladı' dedim. Gayrettepe'ye gidip şikayetçi olduk. Açılan davalar sonucu bu şahıs ceza aldı öyle biliyorum. Bu şahıs 'ben Sezgin Polat'a 500 bin TL borç verdim bunu almak için arıyorum' diye kılıf uydurmuş. Bu kılıfına daha sonra Banu Parlak'ı ekledi. Güya Banu Parlak'ın vurulmasını istemişiz karşılığında para teklif etmişiz. Yalancı bir tanıktır."

BANU PARLAK: ÇOCUĞUMUN CAN GÜVENLİĞİNDEN ŞÜPHE EDİYORUM

Duruşma sonrası Banu Parlak ve avukatı Yalçın Tok basın mensuplarına açıklama yaptı. Çocuğumun can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Banu Parlak, "Çocukları için üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Mahkeme salonunda kızını gördüm. Fakat benim de bir evladım var bende arkasında durmak zorundayım. Bende kendi çocuğumun güvenliğini düşüyorum. Çocuğumun can güvenliğinden endişe ediyorum. Tutukluluklarının devamına karar verildi. Adalete güveniyoruz. Kumpas kumpas deniliyor. Bakın benim bunu yapma kudretim yok. Artık insanların gözünden bu algıyı oluşturmaktan vazgeçsinler. Kendilerini mağdur gösterip beni kötü göstermeye çalışmalarından çok yoruldum çok sıkıldım" dedi.

"İKİ KİŞİ BANU HANIM'A TÜKÜREREK HAKARET ETTİ"

Banu Parlak'ın Avukatı Yalçın Tok Duruşma sonunda Banu Parlak'a iki kişinin tükürdüğünü belirterek "Bir örgüt soruşturması var. Onunla birleştirme kararı verildi. Duruşma salonundan çıktığımızda iki tane benim tanımadığım ama fenomen olduğunu iddia eden iki kişi Banu Hanım'a tükürerek hakaret ettiler. Onlar hakkında da hemen suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu belirtildi. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti. Sana bu prim fazla bile. Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra" şeklinde yaptığı açıklamayla Parlak'a tehdit mesajı gönderdiğine yer verildi. Bu mesajdan kısa bir süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla, Engin Polat, Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan ülkesindeki bağlantılarıyla kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile irtibat kurduğu kaydedildi.

İddianamede şüpheliler Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batin Can Gökdemir'in hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, belirtildi. Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istendi. Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları istendi. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.