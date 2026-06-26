Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi

Gazeteci Fatih Altaylı, karşılıksız çek iddialarıyla gündeme gelen AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'e şeffaflık çağrısında bulunmuş ve deprem döneminde toplanan 7 milyar dolarlık bağışın hesabını kalem kalem verilmesi gerektiğini söylemişti. Depremin üzerinden geçen zaman dilimine dikkat çeken Altaylı, o dönemde verilen "şeffaflık" sözlerinin tutulmadığını iddia etmişti.

Altaylı, "O günlerde Haluk Levent her yerde 'Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Çok şeffaf olacağız' sözü veriyordu. Biz de iyi niyetine ve kendisine inanıyorduk. Aradan üç yıl geçti. Haluk Levent 'Kuruş kuruş hesabını vereceğiz' dediği deprem yardımlarını ne yaptı, ben bilmiyorum. Ahbap’ın internet sitesinde bu konu ile ilgili net bir bilgi yok, hesap dökümü yok. Haluk Levent’in söz verdiği gibi tüm mali raporları açıklaması, Ahbap’ın deprem için topladığı bugünün parasıyla yaklaşık 7 milyar TL’nin ya da 158 milyon doların hesabını Türk halkına kuruş kuruş vermesi gerekmektedir." demişti.

HALUK LEVENT'TEN YANIT: HİÇ KİMSEDE EN UFAK ŞÜPHE KALMAYACAK

Fatih Altaylı'nın bu çıkışı ve kamuoyunda başlayan tartışmalar üzerine AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı. Son günlerde hakkında çıkan ekonomik sıkıntı iddialarına da değinen Levent, deprem paralarının akıbetine yönelik akıllarda hiçbir soru işareti bırakmayacağını vurguladı.

PERŞEMBE SAAT 20.00'DE

Dernek hesaplarının zaten resmi olarak denetlendiğini belirten Haluk Levent, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dostlarım! Birkaç gündür ekonomik sorunlarım konuşuluyor. Haliyle deprem döneminde Ahbap’a yapılan bağışların dağıtımı ile ilgili sorular gelmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda tüm deprem dönemine ait dernek hesapları İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelenip denetimden geçmişti. Hiç kimsede en ufak şüphe kalmaması için tek tek kalem kalem kuruşu kuruşuna bu çalışmaları sosyal medya hesaplarımdan anlatma kararı aldım. Bu paylaşım Perşembe saat 20.00'de tüm sosyal medya hesaplarımdan yapılacaktır."

Levent, daha önce de kendi mali dengesini kurmakta bazen güçlük çektiğini açık yüreklilikle ifade etmiş ve yürüttüğü ticari faaliyetlerin Ahbap Derneği ile hiçbir bağının bulunmadığını vurgulamıştı. Ünlü şarkıcı, "Benim şahsi ticaretlerim ayrı, Ahbap Derneği tamamen ayrıdır" açıklamasında bulunmuştu.