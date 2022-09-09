Son dakika! Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var 3. Sayfa Haberleri Son dakika! Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor. VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞTI Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıntılar geliyor... Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Avcılar 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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