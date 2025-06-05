Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın

Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
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Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
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Cezaevinde kaldığı süreçte 'Anoreksiya Nervoza' teşhisi konulan ve 37 kiloya kadar düşen ünlü sosyal medya fenomeni Nihal Candan, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, yoğun bakıma alındığını duyurduğu 29 yaşındaki Nihal Candan için "Ablam ölüyor, bir şeyler yapın" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan ünlü sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, yaklaşık altı ay cezaevinde kalmıştı.

Anoreksiya Nervoza Teşhisi Konulan Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

İlk olarak 'Anoreksiya Nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış, kısa bir süre sonra da Bahar Candan tahliye olmuştu.

Anoreksiya Nervoza Teşhisi Konulan Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı

37 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son hali oldukça dikkat çekmişti. 29 yaşındaki Candan'ın tahliye olduktan sonra daha da zayıfladığı görülmüştü.

Anoreksiya Nervoza Teşhisi Konulan Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Nihal Candan, son olarak bir kez daha sağlık durumu ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bahar Candan, ablasının fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Anoreksiya Nervoza Teşhisi Konulan Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı

"ABLAM ÖLÜYOR"

Bahar Candan, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız."

Anoreksiya Nervoza Teşhisi Konulan Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDUĞU ANLARI DA PAYLAŞTI

Ablasının hastanede yaşadığı sürece ilişkin paylaşımlarına devam eden Bahar Candan, sedyede ağladığı anları da takipçileriyle paylaştı.

Anoreksiya Nervoza Teşhisi Konulan Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Bir insan bu halde gerçekten olmuş olsa bu resimleri çekip paylaşır mı hakikatten şaka gibisiniz ya millet akşama kadar 3 kuruş paraya çalışa dursun siz vicdandan bahsedin siz asıl ahirette vereceğiniz hesabın vicdanını yapın şimdiden işiniz çok çetin çok

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Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Sosyal medyadan yardımcı istiyorsun şovmu yapıyorsun belli değil. Türk tabipler birliğinden yardım istesen anlarımda bu kadarıda şov yani ayıp ayıp.

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bu durumdan bile prim çıkarma şov yapma derdindeler. bir insan neden ağlarken kendini kameraya bakarak ağlayıp sosyal medyada paylaşır

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Haber YorumlarıMr Burner:

Rabbim şifa versin inşAllah bu güzel insana. Dilerim tez zamanda şu mübarek kurban bayramı yüzü suyu hürmetine sağlığına bir önce kavuşur inşAllah kardeşimiz.

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