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16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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İstanbul'da 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan gece kulübünde patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken yangına müdahale sürüyor.

TADİLAT SIRASINDA PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 5 kişi öldü, 12 kişi ağır yaralandı

5 KİŞİ ÖLDÜ 12 KİŞİ YARALANDI

Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki yaralıları dışarı çıkardı. Olayda 5 kişi can verirken 12 kişi de yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale ediyor.

16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 5 kişi öldü, 12 kişi ağır yaralandı

16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 5 kişi öldü, 12 kişi ağır yaralandı

12 katlı binada çıkan yangında 3 kişi ağır yaralandı

12 katlı binada çıkan yangında 3 kişi ağır yaralandı

16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 4 kişi öldü 12 kişi ağır yaralandı

16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 4 kişi öldü 12 kişi ağır yaralandı

16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın: 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Şişli Haberler.com Özel 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet AKGÜL:

Geçmiş olsun, kriz anlarında müdahale zor oluyor, ama halen dip dibe binaların yapımına izin veriliyor. biz adam olamayacağız galiba ümitlerim kesilmek üzere.

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