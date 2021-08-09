235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
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235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye, 13 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şu ana kadar 47 ilimizde çıkan 241 orman yangınından 235'i kontrol altına alındı. Muğla'daki 6 farklı noktada devam eden yangınlara ise müdahale ediliyor.

28 Temmuz'da başlayan orman yangınları sebebiyle, 47 ilimizdeki pek çok ormanlık alan küle döndü. Toplamda 83 bin 810 hektarlık ormanlık alan yandı, binlerce hayvan öldü ve yüzlerce vatandaşımız da evlerinden oldu.

235 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Şu ana kadar 47 ilimizde çıkan 241 orman yangınından 235'i kontrol altına alındı, yalnızca Muğla'nın 6 farklı noktasında yangınlar devam ediyor. Yangınlara, 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personelle müdahale ediliyor.

Yangının devam ettiği Muğla'da etkilenen bölgeler şöyle:

  • Milas: Fesleğen, Akçakaya, Bayır, Çatık
  • Yatağan: Hacıveliler, Hisarardı
  • Kavaklıdere: Yerküpe, Gökçukur
  • Menteşe: Kozağa, Şenyayla, Yumaklı
  • Köyceğiz: Yayla, Gökovacık, Çayhisar, Sazak, Otmanlar
  • Seydikemer: Karaköy
235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum

BAKAN PAKDEMİRLİ: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Pakdemirli dün yaptığı açıklamada, "Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Milas'taki yangın henüz kontrol atlında değil ama özellikle termik santralle ilgili riskler de azalıyor. Kavalıkdere, Köyceğiz yangınları devam ediyor ama hepsinde olumlu gidişat var" sözlerine yer verdi.

MİLAS

Milas ilçesindeki orman yangınına müdahale yoğun hava destekli sürüyor. Bölgede çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi karadan, uçak ve jandarma helikopterlerinin de aralarında olduğu çok sayıda helikopterle havadan müdahalede bulunuluyor. Yanan alanlar havadan da görüntülendi.

235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
Milas

YATAĞAN

Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınına Gökbel Dağı'nın Akçaova Mahallesi'nde kalan kısmından müdahaleye devam ediliyor.

235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
Yatağan

KAVAKLIDERE

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele ediliyor.

235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
Kavaklıdere

MENTEŞE

Alevler, ilçenin Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler, Kavaklıdere'nin Çamlıbel ve Çatak mahalleleri ile Göktepe Dağı'na ardından Muğla merkeze bağlı Şenyayla mahallesindeki ormanlık alana sıçradı.

235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
Menteşe

KÖYCEĞİZ

Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle ilerleyişi durdurulmaya çalışılan yangın nedeniyle Otmanlar Mahallesi tahliye edildi. Mahalle sakinleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını da güvenli bölgeye götürdü.

235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
Köyceğiz

SEYDİKEMER

Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan 2 helikopter ile bir yangın söndürme uçağı ve kara ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
Seydikemer
235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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