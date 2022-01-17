21 Ekim hangi burç? Ekim'in 21'i hangi burçtur? 21 Ekim burç özellikleri, sembolü ve gezegeni nedir? 21 Ekim hangi burca ait?

Astrolojide toplamda 21 burç vardır. Her günün burcu farklıdır. 20 Ekim günü doğanlar hangi burçtur merak ediliyor. Peki, 21 Ekim hangi burç? 21 Ekim doğumluların burcu nedir? 21 Ekim günü hangi burç kadını, erkeği? 20 Ekim burcu özellikleri nelerdir? 21 Ekim doğanlar hangi burca aittir? Ekim'in 20'si hangi burç? Yirmi bir Ekim burcu nedir? 21 Ekim doğanlar hangi burca mensuptur? Doğum tarihi 21 Ekim olanların burcu ne? Detaylar yazımızda...

Ekim 21 hangi burç? Ekim'in 21'i hangi burç? 21 Ekim doğumluların burcu nedir? 21 Ekim doğanlar Terazi burcuna mı ait? 21 Ekim günü doğanların burcu nedir? Terazi burcu özellikleri, 21 Ekim burcu özellikleri nelerdir? 21 Ekim'de doğanların burcu ne olur? 21 Ekim hangi burca ait? 21 Ekim burcunun özellikleri nelerdir? Terazi burcunun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Terazi burcu kişilik özellikleri nelerdir?

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 23 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 24 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 24 Ekim - 23 Kasım

Yay burcu tarihi : 24 Kasım - 22 Aralık

21 EKİM HANGİ BURÇ?

21 Ekim burcu Terazi'dir. 21 Ekim günü doğanların burcu Terazi burcudur. 23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında doğanların burcu Terazi burcudur. Bu bakımdan 21 Ekim günü doğum günü olanların burcu da Terazi burcu olmaktadır. 21 Ekim'de doğum tarihi olanların burcu Terazi burcuna aittir.

21 Ekim günü burcu : Terazi

TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Terazi (Latince: Libra), Batı astrolojisinde zodyakın hayvansal olmayan sembollerinden biridir. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğanların burcudur. Yönetici gezegeni Venüstür.

Zodyak Sembolü :Terazi

Doğum Tarihleri: 23 Eylül - 23 Ekim

Takımyıldızı: Terazi

Zodyak Elementi: Hava

Zodyak Dörtlüsü: Öncü

Gezegeni: Venüs

Etkili Gezegeni: Venüs

TERAZİ BURCU OLUMLU YÖNLERİ NELERDİR?

Estetik kaygıları olan, ilişkilere önem veren, adalet duygusu gelişmiş, uyumlu, objektif, entelektüel bakımdan gelişime açık, orta yol bulucu, yaratıcı, zevk sahibi

TERAZİ BURCU OLUMSUZ YÖNLERİ NELERDİR?

Aşırı tembel ve miskin, kendi başına hareket etmekte zorlanan, karar vermekte zorlanan, derine inmekte zorlanan, yapmacık, özgüven eksikliği, hayır diyemeyen

TERAZİ BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Zodyak kuşağının 2. Venüs yöneticisine geldi sıra, teraziler. Boğa; doğa ile iç içeydi, somut şeylerle ilgilendi, keyfine baktı, durumu stabil hale getirdi. Peki ya Terazi? Terazi Boğa'nın aksine stabil ortamlar yaratmaktansa bir şeyler için öncülük etmeyi severler, başlangıçlar yaratmayı. Terazi zamanı artık doğa sonbaharın yüzünü göstermeye başlar bize, renkler değişmeye, sıcaklıklar azalmaya başlar.

Boğa nasıl Venüs'ün maddi, keyfi, huzur verici yanı ise, Terazi de uyum, ahenk, ilişkilerle alakalıdır. Özellikle ilişkiler politik bir duruş üzerinden şekillenir. Bu yüzden bir Terazi insanının gülüşü veya davranışları zaman zaman size yapmacık gelebilir. Fakat onun doğası böyledir. Kimse kırılmasın, üzülmesin, yara almasın, gönlü kalmasın diye objektif ve tarafsız durmaya çalışır.

Bir Terazi'den isteyebileceğiniz en zor şey sanırım bir şeylerin kararını ona bırakmaktır. Çünkü o kendi istediği şeyden yola çıkarak değil, karşısındaki kişinin ne isteyebileceğini hesaplayarak karar vermeye çalışır ki, bu tahmin edersiniz ki oldukça zordur. Terazinin bu sıkıntıyı üzerinden atabilmesi için kendi dengesini bulması gerekmektedir. Tıpkı burcunun simgesi olan Terazi kefeleri gibi.

Hava grubu bir burç olduğundan dolayı, entelektüel, bilgi ve araştırmalara önem veren bir yapısı vardır. Özgürlüğüne düşkündür fakat onun özgürlük anlayışı, birlikte olduğu, ortaklık kurduğu kişi ile birlikte özgürleşmek. Beraber yapalım Terazi burcunun ana temasıdır.

İşin içinde Venüs olduğundan dolayı salt ilişkiler üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Estetik kaygılar, sanatsal yaklaşımlar, hayatın zevkli ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konularla yine oldukça iç içedir.

Her zaman olabildiğince kibar, nazik, uyumlu, hoşgörülü, güzel konuşmasını bilen, bardağın dolu tarafını görmeye çalışan, ahenkli bir profil çizer. Şunu unutmamak gerekir ki, dengesini bulana kadar Terazi burcunda bir çok dengesiz davranış gözlemleyebilirsiniz. Tabii ki dengesini öncelikle kendi içinde kurması gerekmektedir.

Kavga ve gürültülü ortamlardan pek haz etmez ve böyle ortamlarda orta yolu bulmayı, uzlaşma zemini yaratmayı kolaylıkla başarabilirler. Bu noktadan onların iyi birer diplomat olabileceğini düşünebiliriz. Sosyaldirler, ilişki kurmayı severler, eğlenmekten, eğlenceli aktiviteler içinde bulunmaktan keyif alırlar. Kısacası dışa dönük karakterdirler. Fakat öyle herkesle arkadaş olmayı değil, uyumlu, görgülü, konuşmasını bilen, huzursuzluk yaratmayan, kültürlü, zihinsel kapasiteleri güçlü, yaratıcı kişilerle birlikte olmayı tercih ederler.

Medical astrolojiye göre; Omurga, alt karın, göbek, üreme organları, uyluk, kalça, bel ve böbreklerle ilgilidir. Böbrek ve bel bölgesinde ki tüm rahatsızlıklar, bel ve kalça bölgesinde ki yanıklar, mesanede ki yaralar veya rahatsızlıklar, ülser, sırt problemleri, kan ile ilgili sorunlarda Terazi ile ilişkilendirilir.

TERAZİ BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI NELERDİR?

İş birliğini öğrenmeli

Ben değil sen demeyi öğrenmeli

Başkalarının ihtiyaçlarının farkında olmak

Karşılık beklemeden destek verebilmek

Paylaşmayı öğrenmek

Fevri davranışları bırakmak

Bencilliği bırakmak

Para konusunda mantıklı kararlar alabilmek

Yaşam konusunda sürekli kaygılı ruh halini bırakmak

Dış görünüşe fazla takılmamalı

Barışmayı, uzlaşmayı öğrenebilmeli

Aktif dinlemeyi öğrenmeli

Evlilik gecikebilir, evlilik hayatı problemlerle dolu olabilir.

TERAZİ BURCUNA UYGUN MESLEKLER NELERDİR?

Şapkacı, tekstilci, tuhafiyeci, iç mimar, diplomat, hukukçu, model, magazin gazetecisi, kimyager, kariyer danışmanı, antikacı, güzellik uzmanı, işletmeci, tasarımcı, politikacı, noter, hakim, hakem

TERAZİ KADINININ DİĞER BURÇLARLA İLİŞKİSİ NASILDIR?

Terazi Kadını- Koç Erkeği: Zıt kutuplar

Terazi Kadını- Boğa Erkeği: Anlaşmazlık

Terazi Kadını- İkizler Erkeği: Yükselen duygular

Terazi Kadını- Yengeç Erkeği: Sert

Terazi Kadını- Aslan Erkeği: Hareketli

Terazi Kadını- Başak Erkeği: Zıt kutuplar

Terazi Kadını- Terazi Erkeği: Tereddüt dolu

Terazi Kadını- Akrep Erkeği: Heyecanlı hızlı

Terazi Kadını- Yay Erkeği: Değişken

Terazi Kadını- Oğlak Erkeği: Kötü

Terazi Kadını- Kova Erkeği: Müthiş ortaklık

Terazi Kadını- Balık Erkeği: İyi bir eş

TERAZİ ERKEĞİNİN DİĞER BURÇLARLA İLİŞKİSİ NASILDIR?

Terazi Erkeği- Koç Kadını: Duygusal

Terazi Erkeği- Boğa Kadını: Sert aşk

Terazi Erkeği- İkizler Kadını: Şehvetli

Terazi Erkeği- Yengeç Kadını: Duygusal

Terazi Erkeği- Aslan Kadını: Birbirine yardımcı

Terazi Erkeği- Başak Kadını: Fikir dayanışması

Terazi Erkeği- Terazi Kadını: Hareketli

Terazi Erkeği- Akrep Kadını: Cazibeli

Terazi Erkeği- Yay Kadını: Dürüst sadık

Terazi Erkeği- Oğlak Kadını: Ayrı dünyalar

Terazi Erkeği- Kova Kadını: Birbirine cömert

Terazi Erkeği- Balık Kadını: Romantik

TERAZİ BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars hem de Satürn'ün geri hareketi başlayacak. Mars 20 Mayıs'a kadar sizin burcunuzda geri gidecek.

Burcunuzda geri gidecek Mars, bir dizi aksilik ve gecikmeyi beraberinde getirebilir. Bu dönem adeta bir şeyler yaşam enerjinizi aşağıya çekiyormuş gibi hissedebilir, yataktan kalkmak dahi istemeyebilirsiniz.

Girişimleriniz yeterli ilerlemeyi bulamayabilir çevrenizdeki kişiler sizi sürekli bencil olmakla suçlayabilirler. Hırsınızın seviyesi bu süreçte biraz daha düşebilir. Bu dönem tepkilerinizi yeterince göstermekte zorlanabilir, yarım kalmışlık hissi yaşayabilirsiniz. Hakkınızı aramakta zorlanabilirsiniz.

Fiziksel anlamda büyük değişiklikler yapmak, estetik ameliyat olmak için pek de uygun bir zaman değildir. Önemli büyük operasyonlarınızı bir süreliğine ertelemekte yarar var. Sakarlıklara, kazalara da açık olabileceksiniz…

Satürn de 22 Temmuz'a kadar Akrep burcunda geri gidecek.

2. evinizde geri hareket eden Satürn; finans ve bütçe konuları, sahip olduğunuz kaynaklar, eşyalar, değerlerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Özellikle ortaklaşa kazançlarınızda hareketliliğin yerini durağanlığa bırakabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek, kaynaklarınızı akıllıca yönetmek, lüks ile gerekli şeyleri ayırt etmenizi sağlayacak olan bir dönem olacak. Eğer paylaşıma çok açık biri iseniz sizler için belki de daha az paylaşmayı öğrenmeniz gereken bir süreç iken, paylaşmayı bilmeyenler için bunun nasıl yapılacağını öğrenecekleri bir süreç.

15 Nisan'da ise burcunuzda bir ay tutulması meydana gelecek. Bütün spot ışıklarını adeta üzerinize tutacak! Eğer yalnızsanız bu tutulma size oldukça romantik ve duygularınıza hitap edecek bir partner getirebilir!

Bunun yanı sıra tutulma zamanları diyete başlamak için ideal zamanlardır, hızla kilo verebilirsiniz. Yaşamınızda tamamlanması gereken konuları tamamlamak içinde çok uygun bir süreç. Yaşamınızda sorun olan konuları toparlayabilir, son noktaları da koyabilirsiniz. tutulma zamanı kendinizi gereksiz yere gergin hissedebilir, enerjinizi doğru ve etkin bir şekilde bir yöne kanalize etmekte zorlanabilir, odaklanma problemleri yaşayabilirsiniz.

29 Nisan'da ise Boğa burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri vb. konular bu tutulmanın ana konusu olacaktır.

Bu konularla ilgili bilgi, iletişim hızı artabilir. Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var.

Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Aslan burcuna giriş yapacak ve burada tam bir sene kalacak. 11. Evinize giriş yapacak olan Jüpiter sosyal çevrenizi genişletmek için çalışmaya başlayacak. Hayatınıza size maddi manevi destek olabilecek birçok insanla bir araya getirecek. Size destek olacak yeni kişiler ile tanışacaksınız. İdeallerinize, hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsat ve şanslarla karşılaşmaya başlayacaksınız. Sosyal çevre ilişkilerinize karşı daha iyimser, barışçıl ve sahiplenici bir tavır içine girebilirsiniz. Grup çalışmaları içerisine girebilir, kalabalık gruplar içinde aktif bir şekilde rol alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili fikirleriniz daha felsefi bir hal alabilir.

Hayatınıza yabancı uyruklu yeni kişiler girebilir, arkadaşlarınızla beraber uzak yerlere seyahatler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte size kazanç sağlayacak projelere de başlangıç yapabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilir, iş arıyorsanız eğer, organizatörlük vb. işlerle ilgilenebilirsiniz.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatında ki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır.

Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. "İlişkiler için tamam mı devam mı?" soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu tutulma sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz.

Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. 23 Ekim'de ise Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular; finansal konular olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider-gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor.

Eğer kişisel haritalarınızda tutulmanın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise, sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak.

terazi burcu

TERAZİ BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında doğanların burcu Terazi burcudur. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Terazi burcudur:

23 Eylül günü burcu : Terazi

24 Eylül günü burcu : Terazi

25 Eylül günü burcu : Terazi

26 Eylül günü burcu : Terazi

27 Eylül günü burcu : Terazi

28 Eylül günü burcu : Terazi

29 Eylül günü burcu : Terazi

30 Eylül günü burcu : Terazi

1 Ekim günü burcu : Terazi

2 Ekim günü burcu : Terazi

3 Ekim günü burcu : Terazi

4 Ekim günü burcu : Terazi

5 Ekim günü burcu : Terazi

6 Ekim günü burcu : Terazi

7 Ekim günü burcu : Terazi

8 Ekim günü burcu : Terazi

9 Ekim günü burcu : Terazi

10 Ekim günü burcu : Terazi

11 Ekim günü burcu : Terazi

12 Ekim günü burcu : Terazi

13 Ekim günü burcu : Terazi

14 Ekim günü burcu : Terazi

15 Ekim günü burcu : Terazi

16 Ekim günü burcu : Terazi

17 Ekim günü burcu : Terazi

18 Ekim günü burcu : Terazi

19 Ekim günü burcu : Terazi

20 Ekim günü burcu : Terazi

21 Ekim günü burcu : Terazi

21 Ekim günü burcu : Terazi

22 Ekim günü burcu : Terazi

23 Ekim günü burcu : Terazi

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