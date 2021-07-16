15 Temmuz Destanı "Türkiye Geçilmez"

"Türkiye Geçilmez" sloganıyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

"Türkiye Geçilmez" sloganıyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Malatya Valiliğinin koordinesinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi Anma Programı" kapsamında, aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Malatya Öğretmenevi önünde toplandı.

Mehteran takımı eşliğinde yürüyüşe geçen başta Vali Aydın Baruş olmak üzere il protokolü, siyasi parti temsilcileri, STKlar, şehit ve gazi dernekleri ile aileleri ve çok sayıda vatandaş İnönü Caddesi'ni takiben kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kent protokolü ve vatandaşlar, daha sonra meydandaki anma programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve 2. Ordu Komutanlığına Bağlı Bölge Bando Komutanlığının İstiklal Marşı'nı seslendirilmesiyle başlayan program, TRT 1'de Ramazan ayı boyunca yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında birinci olan Hafız Mustafa Özyılmaz tarafından şehitlerimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" kent meydanına kurulan dev ekranlarda izlendi. Program İl Müftüsü Veysel Işıldar duası ile devam etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, "Türk milletinin son yurdu, Devleti Ebed dediği bu yurdu 15 Temmuz 2016'da gafiller, delalete düşmüşler yerli iş birlikçileriyle birlikte ülkemizi bölmek, parçalamak istemişler. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bir Suriye gibi, Irak gibi şu anda da Afganistan için aynı şeyleri planlıyorlar. Libya gibi karmaşık birbiriyle savaşan parçalanmış bir Türkiye istiyorlar. Onlar işte bu tarihi bilmediklerindendir. Hani derler ya; "Milletin bağrına dayamışlar hançeri, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. " Anadolu'nun her insanı destanlar yazmak için sayısız kahramanlarla doludur.

İşte 15 Temmuz'da da Anadolu insanı; kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, nede yıldızlar gibi parlayıp sönmemektir. Kahramanlık ileri atılıp bir daha dönmemektir diyerek o darbe girişiminde bulunan hainlere gerekli dersi vermişlerdir. Tarih tekerrürden ibarettir derler. Tarihten ibaret alınsa tekerrür eder miydi tarih. Tarihin tekerrür etmemesi için çocuklarımıza, evlatlarımıza bu girdaplı dönemleri iyi anlatmamız gerekir. 15 Temmuz'da bu bakımdan önemlidir. Her 15 Temmuz'da milletimize nasıl bizden görünüp, milletimizi içten bölüp yıllarca sürecek bir iç savaşa sürüklemek isteyenlerin sinsi planlarını gözümüzle müşahede ettik. Dolayısıyla bizden görünüp bu memlekete fitne fesat sokmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de mevcuttur. Ama bizler millet olarak uyanık olacağız ve bunların üstesinden geleceğiz. Sözlerimi Cahit Sıtkı Tarancı'nın şu sözleriyle bitirmek istiyorum: Memleket isterim, Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun, Olursa bir şikayet ölümden olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, "Yüreği daima Vatan Sevgisiyle, Milletiyle Birlikte Çarpan Kardeşlerim,

15 Temmuz 2016'da, Ülkemize ve Milletimize kasteden hain darbe girişimine karşı Milletimizin büyük bir destan yazarak kazandığı Demokrasi Zaferinin 5'inci yıldönümünü idrak ediyoruz.

Türk Milletinin tarihinde dönüm noktası oluşturan bu zaferin yıldönümünde şehadetleriyle geleceğimizi aydınlık kılan Aziz Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükran duygularıyla yad ediyor, Şanlı Gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Malatyalı vatandaşlarımızın, bu akşam burada gösterdiği kardeşlik manzarası bizi Millet kılan değerlerimize olan sadakatin, şehitlerimizin emanetine olan vefakarlığın, birlik ve beraberliğimize olan inancı ifade etmektedir.

15 Temmuz'da canlarını vatan ve millet için pervasızca feda eden Şehitlerimizin hatırasını yad eden Sizlere teşekkür ediyor,

Sizleri en derin hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum.

Türk Milleti, asırlardır bağımsızlığını ve hürriyetini esaret altına almak isteyen sömürgeci güçler ve onların işbirlikçilerinin kurduğu şer ittifakının her türlü oyununa karşı verdiği varoluş mücadelesinde her daim muvaffakiyetle ve alnının yüz akıyla çıkmış büyük bir millettir.

Aziz Milletimiz, tarihi boyunca, vatanına ve mukaddes değerlerine kast eden düşmanlarla cansiperane bir anlayışla mücadele etmiş, iman ve cesareti sayesinde her türlü imkansızlığın üstesinden gelmeyi başarmıştır.

Yıllardır bölücü terör örgütünü kullanarak fitne ateşini yakarak milletimizin birlik ve beraberliğini zafiyete uğratmak etmek isteyen uluslararası güçlere ve onun piyonlarına karşı, polisimizin, jandarmamızın, askerimizin ve milletimizin verdiği kahramanca mücadele, bu şer amaçlara ulaşılmasına mani olmuştur.

Türkiye Cumhuriyetinin müreffeh bir seviyeye yükselmesini, kendi bölgesinde büyük bir güç haline gelmesini, uluslararası platformda hak ve adaletin gür sesi olmasını hazmedemeyen şer odakları,

Yıllarca kol kanat gerdikleri terör örgütlerinin saldırılarıyla Türkiye'ye baş eğdiremeyeceğini anlayınca himayesine aldıkları FETÖ terör örgütünün, aklını ve ruhunu kendilerine teslim etmiş elemanları vasıtasıyla Milletimizi içten hançerleyerek Türkiye'yi şer emellerine boyun eğdirmek istediler.

15 Temmuz 2016'da ülkemiz, bağımsızlığını yok ederek milli iradeyi zorbalıkla vesayet altına almak isteyen alçak bir darbe girişimi ile karşılaştı.

Düşman güçlere karşı Milletimizin ülkesini savunması ve bölücü terörle mücadele etmesi için ellerine teslim edilen silahları, alçakça kendi insanına doğrultmaktan çekinmeyen hainlerin canice gerçekleştirdiği bu melun saldırı, cesaretini ve yiğitliğini ecdadından miras alan Aziz Milletimizin eşsiz direnişi ile bertaraf edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin hedefi vatandı, milli irade ve demokrasimiz idi, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti idi, hulasası Milletimiz idi.

Şehit atalarımızın kanları ve canlarıyla mücadele ederek bizlere yurt kıldığı vatanımızı, terör örgütleri ve yabancı güçlerle pazarlık yaparak bölmek istediler.

Türk Milletinin büyük bir teveccühüyle seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsında milli iradeyi ve demokrasiyi yok etmek, kendi melun amaçlarına ram olacak, kulluğu esas alan zorba bir yönetim kurmak istediler.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini yabancı güçlerin vesayeti altında, uydu bir devlet yapmak istediler.

Ülkemizi kargaşa ortamına sürükleyerek toplumsal bir kaos ve çatışma ortamı oluşturmak istediler.

Kısacası, Aziz Türk Milletini kendi emellerine boyun eğen bir zillete, ülkemizi de esarete mahküm etmek istediler.

Gasp ettikleri uçaklarla, helik0pterlerle, tanklarla, silahlarla Devletimizin stratejik kurumları olan; Milli İstihbarat Teşkilatımızı, Emniyet Teşkilatımızı, TRT'yi, ve TÜRKSAT'ı hedef alarak saldıran,

Böylece Milletimizi korkutarak, sindirerek amaçlarına ulaşmayı planlamış olan bu işgal güçleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın çağrısına uyarak meydanlara akın eden alicenap Milletimizin çelik iradesi ve vatanperver askerlerimizin, polisimizin eşsiz direnişi karşısında zillet içerisinde yenilgiye uğradı.

Hayallerinde kurdukları karanlık bir dünyaya ulaşmak için yabancı güçlere kul olma onursuzluğunu marifet bilen, onların şer emelleriyle kendi menfaatlerini tevhit eden FETÖ terör örgütü ve onun sahipleri,

Karşılarında; tanklara, helikopterlere, uçaklara, mermilere göğsünü siper ederek ölüme meydan okuyan büyük bir millet buldular.

Aziz Milletimiz, iradesini vesayet altına alma hezeyanıyla vatanına saldıran melunlara ve onu himaye eden güçlere karşı gerçekleştirdiği eşsiz kıyamıyla hamiyetinin yüceliğini bir kez daha göstererek "Türkiye Geçilmez" nidasını tüm dünyaya haykırmıştır.

15 Temmuz; hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, canını ve kanını mukaddes bildiği değerlere adamış, vatanını ve milletini canından aziz bilen, ölümü gözünde öldürmüş kahraman bir milletin tarihin altın sayfalarına yazdığı bir destanın tarihidir.

Bu Demokrasi Destanı nesilden nesile aktarılarak milletimizin hafızasında yaşamaya devam edecektir. Demokrasi ve milli irade uğrunda canından vazgeçerek en şerefli makama ulaşmış olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz milletimizin her bir ferdinin kalbinde ilelebet yaşayacaktır.

Türkiye'ye boyun eğdirmek emelinde olan hainler bilmelidirler ki, bu millet şanlı tarihinin her safhasında olduğu gibi bağımsızlık destanları yazmaya her zaman muktedir olacaktır.

Türk Milleti, tarih boyunca olduğu gibi bugün de, bağımsızlığına kast eden dahili ve harici hiçbir güce teslim olmayacaktır.

Türkiye; bayrağı, vatanı, devleti ve milleti ile tektir, asla bölünemez, geçilemez.

Türkiye'nin dünya düzeninde her zaman söyleyecek sözü ve haksızlıklara müdahale edecek kudreti ve imkanı bulunmaktadır.

15 Temmuz Destanı, milletimizin azim ve sebatıyla, hain darbe girişimine karşı duruşuyla bu kudretin vücuda gelmiş halidir.

Ülkemiz, sahip olduğu siyasi istikrarıyla, güçlü demokrasisiyle, askeri ve diplomatik gücüyle, Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan fazla olan genç potansiyeliyle, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı insani yardımlarıyla, mazlumlara kol kanat geren emin bir sığınak olmasıyla, teknolojik atılımlarıyla, öncü projeleriyle tüm dünyaya şu mesajı vermektedir.

? Malatya Geçilmez!

? Gölbaşı Geçilmez!

? Kahramankazan Geçilmez!

? Kızılay Geçilmez!

? Türkiye Geçilmez!

? Milli İrade Geçilmez!

? Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçilmez!

? Mavi Vatan Geçilmez!

? Siber Vatan Geçilmez!

? Milli Uzay Programı Geçilmez!

Türkiye, Milletimizin eşsiz fedakarlıkları ile verdiği büyük mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımları ne pahasına olursa olsun koruyacaktır.

Türkiye; istiklal ve istikbal tahayyülünden güç alarak geleceğe yürümeye devam edecektir.

Türk Milleti, tüm fertleriyle tasada ve sevinçte beraber olmayı başarabilen olan büyük bir millettir.

Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe, karşımızda bulunan şer güçler hangi üstün imkana sahip olurlarsa olsunlar "Türkiye Geçilmez" iradesi daima kazanacaktır.

Vatanımıza, Bayrağımıza, Devletimize, Milletimize, Bağımsızlığımıza kumpas kuran FETÖ terör örgütü ve ihanet çeteleriyle mücadelemiz devam edecektir.

Aziz Milletimiz, 15 Temmuz ihanetini unutmadı, unutmayacak ve unutturmayacaktır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, milli iradeyi ve demokrasiyi korumak için can vererek, o karanlık geceyi şehadet nurlarıyla aydınlık hale getiren Aziz Şehitlerimize Yüce Allah (cc)'tan sonsuz rahmet diliyor,

Şanlı Gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin ve Gazilerimizin Saygıdeğer Ailelerine en derin hürmetlerimi sunuyorum.

Malatyalı Şehit Kardeşlerimiz;

? İstanbul Bağcılar'da şehit edilen Ahmet KOCABAY,

? İstanbul Vatan Caddesi'nde 15 yaşında, hayatının baharında yüce makama erişen Engin TİLBEÇ,

? Ankara Güvenpark'ta şehit olan Fuat BOZKURT,

? İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehadete erişen Ramazan SARIKAYA,

? İstanbul Havalimanı yolunda Tank paletlerinin altında vahşice çiğnenerek şehit edilen Türkan TÜRKMEN TEKİN,

? İstanbul Havalimanı yolunda şehadet şerbetini içen Zekeriya BİTMEZ,

? İstanbul Sultangazi'de ağır yaralanarak ve 10 gün sonra hastanede şehadete erişen Erhan DÜNDAR'ı,

15 Temmuz'da şehadet makamına erişerek bizlere rehber olan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve Minnetle Anıyoruz.

Duamız ve niyazımız şudur ki;

Yüce Rabbimiz (cc) şehit ve gazi kardeşlerimizdeki şuur ve basireti bizlere nasip eylesin.

Bu programa katılan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için inanç, dirayet, birlik ve beraberlik ruhuyla ay yıldızlı sancağı taşımak, milli birlik ve beraberlik ruhunu topluma göstermek, hatırlatmak, tüm şehitlerimizin ve 15 Temmuz'da şehit olanların anısını yaşatmak amacıyla 81 ilde aynı anda 15 Temmuz günü saat 21. 00'da yapıldı. İlimiz de Öğretmen evi önünden başlayıp Malatya Valiliği önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren 15 Temmuz Sancak Koşusu sonunda özel sporcu Canan Kılçık Sancağı Vali Aydın Baruş'a teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı marşlar, Muhammet Taner ve Ayşe Esen isimli öğrencilerimizin şiirler okuduğu program ünlü sanatçı Ahmet Şafak konseri ile devam etti.

Son olarak tüm Türkiye'de 00. 13'te salaların okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre